Снегопады, мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, что ждет украинцев в феврале

Погода в Украине в последний месяц зимы будет снежной. Ожидаются очередные снегопады, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, и даже дождем. Кроме того, будет и мороз, и оттепель.

Завтра, 1 февраля, в Украину снова приходит южный циклон. Поэтому в понедельник в центральных областях, на севере, в Харьковской, Одесской и Николаевской областях - снова осадки. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В Харьковской, Одесской и Николаевской областях пройдет мокрый снег, а в большинстве центральных областей буде преобладать дождь.

Северо-западная часть Украины, Волынь, Ровенская, большинство Львовской области и Закарпатья, а также юго-восточная часть, Запорожье, Донецкая, Луганская области, Крым и подавляющая Херсонская область будут без осадков.

На востоке Украины юго-восточный ветер ожидается штормовым.

Температура воздуха низкой будет на Западе и Севере: ночью -6… -12 градусов, днем -2… -5 градусов, на Закарпатье +1… +3 градуса.

На остальной территории Украины в течение дня будет тепло, предполагается +1… +4 градуса, на востоке, юге и в Днепропетровской области +4… +9 градусов, в Крыму до +10… +14 градусов.

В Киеве завтра снова ожидаются снегопады. На дорогах будет гололедица. Температура воздуха в столице ночью составит -6… -9 градусов, завтра днем -2… -4 градуса.

Погодная карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, в Украине из-за непогоды остаются обесточенными более 350 населенных пунктов.

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