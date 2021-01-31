Снігопади, мокрий сніг та ожеледь: синоптики розповіли, що чекає на українців в лютому

Погода в Україні в останній місяць зими буде сніжною. Очікуються нові снігопади, мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, і навіть дощем. Крім того, буде і мороз, і відлига.

Завтра, 1 лютого, в Україну знову приходить південний циклон. Тому в понеділок в центральних областях, на півночі, у Харківській, Одеській та Миколаївській областях - знову опади. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

У Харківській, Одеській та Миколаївській областях пройде мокрий сніг, а в більшості центральних областей буде переважати дощ.

Північно-західна частина України, Волинь, Рівненщина, більшість Львівщини та Закарпаття, а також південно-східна частина, Запоріжжя, Донецька, Луганська області, Крим і переважна Херсонська область будуть без опадів.

На сході України південно-східний вітер очікується штормовим.

Температура повітря найнижчою буде на Заході і Півночі: вночі -6... -12 градусів, вдень -2... -5 градусів, на Закарпатті +1... +3 градуси.

На решті території України протягом дня буде тепло, передбачається +1... +4 градуси, на сході, півдні і у Дніпропетровській області +4... +9 градусів, в Криму до +10... +14 градусів.

У Києві завтра знову очікуються снігопади. На дорогах буде ожеледиця. Температура повітря в столиці вночі становитиме -6... -9 градусів, завтра вдень -2... -4 градуси.

Дорожня карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, в Україні через негоду залишаються знеструмленими понад 350 населених пунктів.

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