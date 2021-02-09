Снег продолжит засыпать Украину: в каких областях разгуляется непогода

Погода в Украине во вторник, 9 февраля, ожидается неблагоприятная во многих областях. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедицу и сильные перепады температур.

По прогнозу Украинского гидрометцентра , на востоке страны будет идти снег, местами очень сильный. Ожидается сильный ветер, со штормовыми порывами. Ночная температура воздуха составит от -8 до -4 градусов.

В южной части мокрый снег с дождем пройдет только ночью, днем будет сухо. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +3 градусов, днем резко потеплеет, от +7 до +10 градусов. В Крыму сильный ветер, ночью пройдет дождь. Ночью в регионе от +7 до +9 градусов, днем от +9 до +11 градусов.

На севере страны снег будет идти и ночью, и днем. Ожидается штормовой ветер. Ночная температура составит -10 -8 градусов, днем от -4 до -2 градусов.

Западные области накроет снегом. Местами ожидается снег с дождем, сильный ветер с порывами. Ночью температура опустится до -8 -5 градусов, днем от -4 до -1 градуса, на Закарпатье до +7 градусов.

В центральной части страны будет идти снег с дождем, ветер штормовой. Ночью от -6 до -2 градусов, днем от +1 до +3 градусов.

В Киеве 9 февраля будет идти снег, днем – сильный. Ветер северо-западный, со штормовыми порывами. Ночью -9 -6 градусов, днем от -4 до -2 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 9 февраля

Как отметил синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии для "Украина 24", в ближайшие две недели в Украине будет холодно. Немного потеплеет 10 февраля, но потом снова вернутся морозы.

"Погода по Украине будет достаточно разная, можно разделить на юг и север. На юге осадки будут в жидком состоянии, потому что там ожидается ночью около нуля, и больше мокрый снег. А вот северные районы – снег, метели, морозы, дневные температуры 5-10 градусов мороза, ночные 10-15", - рассказал синоптик.

Он добавил, что циклон, который сейчас засыпает снегом страну, пойдет на спад 10 февраля, но уже 11-12 февраля придет новый циклон, который принесет снег.

"Сейчас первый циклон 8-9 февраля выходит на территорию Украины, с 10-го числа немного ослабление, и 11-12-го с запада снова очередное ухудшение погодных условий, как в начале недели. На следующей неделе прогнозируется довольно холодная погода, но без существенных осадков", - спрогнозировал Билык.