Сніг продовжить засипати Україну: в яких областях розгуляється негода

Погода в Україні у вівторок, 9 лютого, очікується несприятлива в багатьох областях. Синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь і сильні перепади температур.

За прогнозом Українського гідрометцентру , на сході країни буде йти сніг, місцями дуже сильний. Очікується сильний вітер, зі штормовими поривами. Нічна температура повітря складе від -8 ° до -4 градусів.

У південній частині мокрий сніг з дощем пройде тільки вночі, вдень буде сухо. Можливий сильний вітер. Температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +3 градусів, вдень різко потеплішає, від +7 до +10 градусів. У Криму сильний вітер, вночі пройде дощ. Вночі від +7 до +9 градусів, вдень від +9 до +11 градусів.

На півночі країни сніг буде йти й вночі, і вдень. Очікується штормовий вітер. Нічна температура становитиме -10 -8 градусів, вдень від -4 до -2 градусів.

Західні області накриє снігом. Місцями очікується сніг з дощем, сильний вітер з поривами. Вночі температура опуститься до -8 -5 градусів, вдень від -4 до -1 градуси, на Закарпатті до +7 градусів.

В центральній частині країни буде йти сніг з дощем, вітер, штормовий. Вночі від -6 до -2 градусів, вдень від +1 до +3 градусів.

У Києві 9 лютого буде йти сніг, вдень сильний. Вітер північно-західний, зі штормовими поривами. Вночі -9 -6 градусів, вдень від -4 до -2 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 9 лютого

Як зазначив синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик у коментарі для "Україна 24", у найближчі два тижні в Україні буде холодно. Трохи потеплішає 10 лютого, але потім знову повернуться морози.

"Погода в Україні буде досить різна, можна розділити на південь і північ. На півдні опади будуть у рідкому стані, тому що там очікується вночі близько нуля, і більше мокрий сніг. А ось північні райони – сніг, заметілі, морози, денні температури 5-10 градусів морозу, нічні 10-15", - розповів синоптик.

Він додав, що циклон, який зараз засипає снігом країну, піде на спад 10 лютого, але вже 11-12 лютого прийде новий циклон, який принесе сніг.

"Зараз перший циклон 8-9 лютого виходить на територію України, з 10-го числа трохи ослаблення і 11-12-го з заходу знову чергове погіршення погодних умов, як на початку тижня. Наступного тижня прогнозується досить холодна погода, але без істотних опадів", - спрогнозував Білик.