Славу Каминскую заподозрили в беременности, и звезда сделала признание

Вокалистку группы НеАнгелы Славу Каминскую заподозрили в беременности. Артистка с тайным "любимым" сейчас отдыхает на Мальдивах и не отказывает себе ни в чем. После таких гастрономических изысков и плодотворного отдыха, формы певицы значительно округлились, что вызвало ряд недопониманий.

Поклонники забросали певицу вопросами в Instagram о возможном будущем пополнении в семье, и она вынуждена была сделать признание - оказывается она "умеет втягивать живот".

"Беременна ли я? Я умею втягивать живот", - ответила Слава на вопросы подписчиков.

Слава Каминская ответила на вопрос о беременности (скрин: instagram.com/babaslavka)

В кадре она позирует в купальнике в разноцветную вертикальную полоску, и круглый животик тут не виден. Но пару дней назад все выглядело немного иначе.

Недавно, на одном из видео артистка с удовольствием поедала не самую полезную пасту со словами "наконец-то я поем". А в одном из роликов она признается, что "любимый будет ругаться", имея в виду набранный на отдыхе вес.

Славу Каминскую заподозрили в беременности, но она просто хорошо покушала (скрин: instagram.com/stories/babaslavka)

Интересно, что Слава Каминская любит обсуждать свою внешность. Так, недавно она пожаловалась на фигуру, назвав себя "жирной".

Славе Каминской 36 лет, она дважды была в браке. В 2012 она вышла замуж за некого Евгения - бизнесмена из Киева, но спустя год пара развелась.

А 16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у них родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года - дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

С 2006 года певица является одной из вокалисток группы НеАнгелы.

Напомним, недавно в третьей беременности заподозрили также Катю Осадчую.