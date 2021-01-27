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Слава из "НеАнгелов" пожаловалась на фигуру: я жирная!

Мальдивы, Среда 27 января 2021 12:58
Слава из "НеАнгелов" пожаловалась на фигуру: я жирная!
Слава Каминская решила пожаловаться на свой вес (фото: instagram.babaslavka)
Автор: Людмила Жукова

Солистка популярной группы "НеАнгелы" Слава Каминская отправилась с двумя детьми в путешествие к солнцу и морю, а именно на Мальдивы. С фешенебельного курорта артистка уже публикует многочисленные фото своего отдыха. Судя по всему, певица наслаждается отпуском по полной. Но на одном из кадров Слава почему-то не довольна собой. Она считает себя толстой.

Фотографию в черном купальнике, на котором видно фигуру, Каминская опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я жирная", - подписала она серию снимков.

Звезда на Мальдивах предстала в черном сдельном купальнике и солнцезащитных очках. Она держит в руках телефон и делает селфи. На заднем плане виднеется бассейн с шезлонгами рядом.

Слава из &quot;НеАнгелов&quot; пожаловалась на фигуру: я жирная!Слава из &quot;НеАнгелов&quot; пожаловалась на фигуру: я жирная!Слава Каминская пожаловалась на свою фигуру (фото: instagram.com/stories/babaslavka)

Отметим, что в последнее время Слава Каминская очень много внимания уделяет обсуждению своей внешности. Так, на днях она показала свое фото из юности, где она сфотографирована еще до пластических операций. Слава считает, что они пошли ей на пользу.

Поклонники певицы рассыпаются в комплиментах и отмечают, что она всегда была эффектной и красивой и ей не стоит переживать ни за что.

Как мы ранее писали, Слава Каминская показала, как выглядела до пластики.

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