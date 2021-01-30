Славу Камінську запідозрили у вагітності, і зірка зробила зізнання

Вокалістку групи НеАнгели Славу Камінську запідозрили у вагітності. Артистка з таємним "коханим" зараз відпочиває на Мальдівах і не відмовляє собі ні в чому. Після таких гастрономічних надмірностей і плідного відпочинку, форми співачки значно округлилися, що викликало ряд непорозумінь.

Шанувальники закидали співачку питаннями в Instagram про можливе майбутнє поповнення в сім'ї, і вона змушена була зробити зізнання - виявляється вона "вміє втягувати живіт".

"Чи вагітна я? Я вмію втягувати живіт", - відповіла Слава на запитання дописувачів.

Слава Камінська відповіла на запитання про вагітність (скрін: instagram.com/babaslavka)

У кадрі вона позує в купальнику в різнокольорову вертикальну смужку, і круглий животик тут не видно. Але пару днів тому все виглядало трохи інакше.

Нещодавно, на одному з відео артистка із задоволенням поїдала не найкориснішу пасту зі словами "нарешті я поїм". А в одному з роликів вона зізнається, що "коханий буде лаятися", маючи на увазі набрану на відпочинку вагу.

Славу Камінську запідозрили у вагітності, але вона просто добре поїла (скрін: instagram.com/stories/babaslavka)

Цікаво, що Слава Камінська любить обговорювати свою зовнішність. Так, нещодавно вона поскаржилася на фігуру, назвавши себе "жирною".

Славі Камінської 36 років, вона двічі була у шлюбі. У 2012 вона вийшла заміж за Євгенія - бізнесмена з Києва, але через рік пара розлучилася.

А 16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у них народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

З 2006 року співачка є однією з вокалісток групи НеАнгели.

Нагадаємо, нещодавно у третій вагітності запідозрили також Катю Осадчу.