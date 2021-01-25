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Слава Демин развелся после 13 лет брака: ведущий назвал причину

Автор: Роман Мирончук

Теле- и радиоведущий Слава Демин сообщил своим поклонникам грустную новость. Он развелся со своей женой Ксенией Мищенко, с которой был в браке 13 лет. Он также отметил, что их разрыв прошел интеллигентно и они остались друзьями.

Ведущий подчеркнул, что именно так должны расставаться взрослые и мудрые люди. Об этом он заявил в Instagram.

"Когда быт съедает отношения и эти отношения становятся токсичными, то их надо заканчивать. Так произошло и у нас. Стало мало романтики и общения. Все переросло в совместное проживание, а не в отношения", - написал Демин.

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Слава Демин с бывшей женой (фото: instagram.com/slavademin_official)

При этом он поблагодарил бывшую супругу за все время которое они были вместе. По его словам, эти 13 лет были яркими, со взлетами и падениями. Слава также отметил, что благодаря жене, он все время шел вперед, ведь она прикрывала тыл.

Также задачей для них остается - быть друзьями, но получится ли это или нет покажет время. Но они постараются, поскольку есть общий сын. Демин заявил, что они сделают все, чтобы ребенок пережил как можно меньше страданий из-за расставания родителей.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст решили расстаться после 6 лет брака.

Ранее украинский актер Олег Иваница развелся после 17 лет брака и признался в измене.

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