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Слава Дьомін розлучився після 13 років шлюбу: ведучий назвав причину

Автор: Роман Мирончук

Теле - і радіоведучий Слава Дьомін повідомив своїм прихильникам сумну новину. Він розлучився зі своєю дружиною Ксенією Міщенко, з якою був у шлюбі 13 років. Він також зазначив, що їхній розрив пройшов інтелігентно і вони залишилися друзями.

Ведучий підкреслив, що саме так повинні розлучатися дорослі і мудрі люди. Про це він заявив в Instagram.

"Коли побут з'їдає відносини, і ці відносини стають токсичними, то їх треба закінчувати. Так сталося і у нас. Стало мало романтики і спілкування. Все переросло в спільне проживання, а не у відносини", - написав Дьомін.

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Слава Дьомін з колишньою дружиною (фото: instagram.com/slavademin_official)

При цьому він подякував колишній дружині за весь час що вони були разом. За його словами, ці 13 років були яскравими, зі злетами і падіннями. Слава також зазначив, що завдяки дружині, він весь час йшов вперед, адже вона прикривала тил.

Також завданням для них залишається - бути друзями, але чи вийде це чи ні покаже час. Але вони постараються, оскільки є спільний син. Дьомін заявив, що вони зроблять все, щоб дитина пережила якомога менше страждань через розлучення батьків.

Нагадаємо, Кім Кардашян і Каньє Уест вирішили розлучитися після 6 років шлюбу.

Раніше український актор Олег Іваниця розлучився після 17 років шлюбу і зізнався у зраді.

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