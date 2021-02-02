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Синоптики розповіли, коли чекати на справжню весну в Україні

Вівторок 02 лютого 2021 11:24
Синоптики розповіли, коли чекати на справжню весну в Україні
Погода в Україні навесні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь з початку квітня. Як прогнозують народні синоптики, на початку березня очікуються морози й сніг. До середини місяця потеплішає, але ненадовго. Пройдуть дощі з мокрим снігом.

Про це пише "Сегодня", посилаючись на прогнози народних синоптиків.

Експерти відзначають, що теплі весняні градуси українці відчують лише після 20-их чисел квітня, хоча потеплішає вже на початку місяця.

На початку травня в країні буде тепло, але досить мокро через дощі. В середині місяця стане жарко і сухо, але ближче до літа можна очікувати на опади.

Також не буде балувати погодою і літо — у 2021 році в цей період можливі невисокі температури й холодні дощі. Леонід Горбань пророкує оптимальним по погоді тільки червень, всі інші літні місяці будуть не найщедрішими на спеку. Нас чекає також тепла осінь з сильними опадами.

Нагадаємо також, що ще у 2019 році синоптики різного рівня впливу передбачили незвично холодну зиму 2020-2021 року. Вони повідомляли, що зимові холоди відкладуть настання весни, що надалі приведе до екстреного переходу з морозів на високі температури. Різка спека призведе до злив, що дозволить стабілізувати погоду, зробивши літо помірно теплим без надзвичайних температурних стрибків.

Читайте також, день бабака у 2021 році, як пророкують пухнасті метеорологи погоду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли у 2021 році буде Масляна.

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