День сурка в 2021 году: как пушистые метеорологи предсказывают весну

День Сурка в 2021 году (Фото: Getty Images)

Традиция будить сурка от зимней спячки появилась в 1886 году в городе Панксатони. Первого сурка-провидца звали Фил, и ему первому выпала почетная миссия искать свою тень. А сам город получил статус Всемирного центра погоды. Есть предположение, что традиция вытаскивать сурка из спячки пришла в США и Европу вместе с переселенцами из Германии в XVII веке.

Зачем вытаскивают сурка из норы в начале февраля и как относятся ко Дню Сурка в Украине – читайте в Lite.

Что такое День Сурка

Ежегодно, уже на протяжении более 100 лет, 2 февраля из норы вытягивается сурок, который должен предсказать весну. Если день пасмурный и сурок не видит свою тень, то весна наступит скоро и будет теплая. Если сурок видит свою тень, пугается и прячется, то холода затянутся еще на шесть недель.

Фильм, который прославил День Сурка

В День сурка в США и Канаде устраивают массовые гуляния и праздники. А особую популярность этот день получил после выхода в 1993 году фильма "День Сурка" с Биллом Мюрреем. Главный герой вынужден ехать в далекий городок Панксатони, чтобы сделать репортаж о Дне Сурка. И там он попадает во временную петлю. В течении долгого времени он просыпается по утрам в гостинице и понимает, что завтра так и не наступило и снова 2 февраля. И он снова проживает один и тот же день. Вырваться из временной петли главному герою удается только после того, как он начинает делать добрые дела для города. Фильм получил множество премий и вошел в 500 лучших фильмов столетия.

День Сурка (1993 год)

С тех пор праздник Дня Сурка стал очень популярным во всем мире, а сам термин "день сурка" – события, которые повторяются по кругу или замкнутый круг.

День Сурка в Украине

В Украине этот день стали отмечать сравнительно недавно. Есть и свои сурки-метеорологи. Один из них живет в селе Гайдары под Харьковом, а второй – во Львове, в детском эколого-натуралистическом центре. Львовскую сурчиху Марусю будят не 2 февраля, а 15 – на Сретение (2 февраля по старому стилю).

Считается, что в этот день заканчивается зимняя спячка животных и начинается постепенное пробуждение.

Кстати, этот день подходит для генеральной уборки, выбрасывания ненужных вещей, избавления от дурных мыслей. Нельзя в этот день выносить из дома ценные вещи и давать в долг, а вот знакомиться – нужно обязательно.

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