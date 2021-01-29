Синоптики рассказали, когда в Украине закончится снегопад

Украину продолжает заметать снегом. Из-за сильного ветра и снегопадов часть страны может остаться без света и транспорта. Но к вечеру 29 января снег должен прекратиться.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Днем 29 января в большинстве областей будет небольшой, а на северо-востоке страны и в Карпатах умеренный снег. На западе и юго-западе небольшой снег с дождем. Сухая погода будет только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В восточных областях и на Приазовье местами порывы ветра 15-20 м/с, на остальной территории страны 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, в восточных, Запорожской и Херсонской областях и в Крыму +2+7.

Синоптики прогнозируют, что снежные осадки в Киеве продлятся до вечера 29 января. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Такого же мнения придерживается и народный синоптик Наталка Диденко. На своей странице в Facebook она пишет, что в Киеве к вечеру 29 января снег перестанет идти.

"В Киеве завтра (29 января) периодически будет идти снег, во второй половине дня снег ослабеет и прекратится. На дорогах гололедица, внимательно с дистанциями! Ближайшей ночью уже в столице морозец, -5-7 градусов, завтра днем ​​ожидается 0-2 градуса мороза", - сообщила синоптик.

Как мы ранее сообщали, почти 30 "скорых" и около 2 тысяч человек "пострадали" из-за снегопадов в Украине.