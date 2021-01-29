Почти 30 "скорых" и около 2 тысяч человек "пострадали" из-за снегопадов в Украине

Фото: снегоуборочная машина (РБК-Украина)

В Украине уже третьи сутки продолжает бушевать непогода. С начала снегопадов на автодорогах застряли 29 автомобилей скорой помощи, а также оказано помощь около 1,8 тысячи человек.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала непогоды спасатели буксировали более 900 транспортных средств, в том числе 25 автобусов. Также пришлось оказывать помощь трем роженицам, которые застряли в пробках из-за снегопадов.

"Распилено и убрано 67 поваленных деревьев, расчищено около 750 км автодорог. От ГСЧС привлекалось 912 человек и 288 единиц техники (в том числе 12 пунктов обогрева)", - отметили спасатели.

Ранее РБК-Украина писало, что на трассе Киев-Одесса из-за снегопадов образовались пробки длиной в 30 км.

Также сообщалось, что в Одессе до сих пор не работает электротранспорт, коммунальные службы продолжают расчищать дороги от снега.

Напомним, в пятницу, 29 января, по прогнозам синоптиков, продолжит бушевать непогода. Из-за сильного ветра и снегопадов часть страны может остаться без света и транспорта.