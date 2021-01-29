Синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться снігопад

Україну продовжує замітати снігом. Через сильний вітер і снігопади частина країни може залишитися без світла і транспорту. Але до вечора 29 січня сніг повинен припинитися.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вдень 29 січня в більшості областей буде невеликий, а на північному сході країни та в Карпатах помірний сніг. На заході й південному заході невеликий сніг з дощем. Суха погода буде тільки в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. В східних областях та Приазов'ї місцями пориви вітру 15-20 м/с, на решті території країни 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів, у східних, Запорізькій і Херсонській областях і в Криму +2+7.

Синоптики прогнозують, що снігові опади у Києві триватимуть до вечора 29 січня. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Такої ж думки дотримується і народний синоптик Наталка Діденко. На своїй сторінці у Facebook вона пише, що в Києві до вечора 29 січня сніг перестане йти.

"У Києві завтра (29 січня) періодично буде йти сніг, в другій половині дня сніг ослабне і припиниться. На дорогах ожеледиця, уважно з дистанціями! Найближчої ночі вже в столиці морозець, -5-7 градусів, завтра вдень очікується 0-2 градуси морозу", - повідомила синоптик.

Як ми раніше повідомляли, майже 30 "швидких" і близько 2 тисяч осіб "постраждали" через снігопади в Україні.