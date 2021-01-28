Синоптики рассказали о погоде в феврале в Украине: как долго задержится зима

Погода в Украине в феврале будет достаточно переменчивой. Нас ожидают морозы, а также плюсовые градусы с многочисленными осадками.

Как сообщает издание "Сегодня", синоптик Леонид Горбань уверен, что февраль начнется с морозов.

"Они усилятся ближе к концу первой недели, достигнув в северных и восточных областях 13-15 градусов ночью и 5-7 градусов днем. Затем южные и юго-западные ветры снова ослабят морозы и даже принесут оттепель, которая начнется 8-10 февраля", - отметил Горбань.

По словам синоптика, с 8 февраля в стране пройдут так называемые снегодожди. При небольшом морозе они сразу же образуют ледяную корку на улицах и дорогах.

С начала второй декады месяца снова похолодает, и 15-17 февраля морозы достигнут 13-17 градусов ночью и 5-7 градусов днем.

Осадков с 10 по 18 февраля почти не будет. В некоторых местах будет лежать снег, но он будет совсем небольшой.

По прогнозу Горбаня, с 18 февраля начнется стремительное потепление, за два дня температурные качели качнутся от -15-17 градусов мороза до +2-3 градусов тепла. На 20-21 февраля эксперт обещает небольшой снег с дождем. Это снизит температуру до минусовой, но ожидается всего 3-5 градусов мороза ночью и 1-2 градуса мороза днем.

Прогноз Укргидрометцентра

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что февраль – будет намного теплее, чем январь. Хотя не исключено, что в отдельные периоды могут быть кратковременные сильные морозы, до -30 градусов.

"В Украине все больше проявляются тенденции глобального потепления, поэтому среднемесячная температура воздуха ожидается на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений. Это от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до +3 градусов", - отметил Анатолий Прокопенко.

В горных районах Закарпатья и горах Крыма до 73-110 мм осадки ожидаются в пределах средних многолетних значений: от 73 см до 1,1 м снега. А вот в восточных областях страны снега будет очень мало.

Как мы ранее писали, синоптики предупредили об изменении погоды и рассказали о снегопадах, после чего вернутся морозы.