Затянет снегом, а затем вернутся морозы: синоптики предупредили об изменении погоды

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине на 28 января принесет снег, дождь, а также дождь с мокрым снегом - в зависимости от температуры воздуха. Однако осадки будут не везде - в некоторых областях возможно прояснение.

Так, по данным синоптика Наталки Диденко, циклон будет гулять в четверг на Юге, Западе и Севере.

"Ожидается снег, мокрый снег, восточнее - с дождем, налипание мокрого снега, порывистый ветер", - предупреждает синоптик.

А вот Запад страны от осадков мажет удержаться - разве небольшие местами или просто облачность. А вот в восточных областях временами периодический дождь.

Температура воздуха в четверг составит в течение дня 0... -3 градуса мороза. В восточных областях, на юго-востоке и в Днепропетровской области ожидается +2... +7 градусов тепла.

Синоптик также предупредила о гололедице на дорогах в тех областях, где будет "минус".

В Киеве температура воздуха ночью будет опускаться до небольших "минусов", днем от -1 до +1 градуса. Ожидается снег.

"Киевляне! Готовьте на завтра санки и зарядите телефон, чтобы фотографировать настоящую зиму - в столице предполагается снег. На дорогах будет скользко, явно возможны проблемы с ситуацией на дорогах. Ветер с севера, порывистый", - предупреждает синоптик.

А вот сегодня, 27 января, снежный циклон будет господствовать на полосе Одесса - Кропивницкий - Полтава - Сумы.

Что касается прогноза на несколько дней, то в Украине похолодание усилится до умеренного.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, где в стране будет снежить в четверг, и какая температура воздуха ожидается.

Погода в Украине 28 января (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что Одессу засыпало снегом, а жителей Киева предупредили о снегопаде, который надвигается.

А вот климатологи предупредили, что в 2021 году погодные рекорды станут нормой.