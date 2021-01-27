Затянет снегом, а затем вернутся морозы: синоптики предупредили об изменении погоды

Погода в Украине на 28 января принесет снег, дождь, а также дождь с мокрым снегом - в зависимости от температуры воздуха. Однако осадки будут не везде - в некоторых областях возможно прояснение.
Так, по данным синоптика Наталки Диденко, циклон будет гулять в четверг на Юге, Западе и Севере.
"Ожидается снег, мокрый снег, восточнее - с дождем, налипание мокрого снега, порывистый ветер", - предупреждает синоптик.
А вот Запад страны от осадков мажет удержаться - разве небольшие местами или просто облачность. А вот в восточных областях временами периодический дождь.
Температура воздуха в четверг составит в течение дня 0... -3 градуса мороза. В восточных областях, на юго-востоке и в Днепропетровской области ожидается +2... +7 градусов тепла.
Синоптик также предупредила о гололедице на дорогах в тех областях, где будет "минус".
В Киеве температура воздуха ночью будет опускаться до небольших "минусов", днем от -1 до +1 градуса. Ожидается снег.
"Киевляне! Готовьте на завтра санки и зарядите телефон, чтобы фотографировать настоящую зиму - в столице предполагается снег. На дорогах будет скользко, явно возможны проблемы с ситуацией на дорогах. Ветер с севера, порывистый", - предупреждает синоптик.
А вот сегодня, 27 января, снежный циклон будет господствовать на полосе Одесса - Кропивницкий - Полтава - Сумы.
Что касается прогноза на несколько дней, то в Украине похолодание усилится до умеренного.
Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, где в стране будет снежить в четверг, и какая температура воздуха ожидается.
Погода в Украине 28 января (скрин: meteo.gov.ua)
Ранее мы писали о том, что Одессу засыпало снегом, а жителей Киева предупредили о снегопаде, который надвигается.
А вот климатологи предупредили, что в 2021 году погодные рекорды станут нормой.