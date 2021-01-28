Синоптики розповіли про погоду в лютому в Україні: як довго затримається зима

Погода в Україні в лютому буде досить мінливою. Нас очікують морози, а також плюсові градуси з численними опадами.

Як повідомляє видання "Сегодня", синоптик Леонід Горбань впевнений, що лютий почнеться з морозів.

"Вони посиляться ближче до кінця першого тижня, досягнувши в північних і східних областях 13-15 градусів вночі та 5-7 градусів вдень. Потім південні та південно-західні вітри знову послаблять морози і навіть принесуть відлигу, яка розпочнеться 8-10 лютого", - зазначив Горбань.

За словами синоптика, з 8 лютого в країні пройдуть так звані снігодощі. При невеликому морозі вони відразу ж утворюють крижану кірку на вулицях і дорогах.

З початку другої декади місяця знову похолодає, і 15-17 лютого морози сягнуть 13-17 градусів вночі й 5-7 градусів вдень.

Опадів з 10 по 18 лютого майже не буде. В деяких місцях буде лежати сніг, але він буде зовсім невеликий.

За прогнозом Горбаня, з 18 лютого розпочнеться стрімке потепління, за два дні температурні гойдалки хитнуться від -15-17 градусів морозу до +2-3 градусів тепла. На 20-21 лютого експерт обіцяє невеликий сніг з дощем. Це знизить температуру до мінусової, але очікується всього 3-5 градусів морозу вночі та 1-2 градуси морозу вдень.

Прогноз Укргідрометцентру

Заступник Директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко повідомив, що лютий – буде набагато тепліше, ніж січень. Хоча не виключено, що в окремі періоди можуть бути короткочасні сильні морози до -30 градусів.

"В Україні все більше проявляються тенденції глобального потепління, тому середньомісячна температура повітря очікується на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень. Це від 3 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Криму до +3 градусів", - зазначив Анатолій Прокопенко.

У гірських районах Закарпаття і горах Криму до 73-110 мм опади очікуються в межах середніх багаторічних значень: від 73 см до 1,1 м снігу. А ось у східних областях країни снігу буде дуже мало.

Як ми раніше писали, синоптики попередили про зміну погоди і розповіли про снігопади, після чого повернуться морози.