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Синоптики обещают нам "весеннюю жару": когда будет +20 и выше

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро наконец-то принесет потепление до +20 градусов и даже выше. Произойдет это ближе к следующим выходным - 24-25 апреля. А до этого времени в стране будет прохладно и дождливо.

Прогнозом с нами поделились синоптики Gismeteo и Украинского гидрометцентра.

Так, в Gismeteo прогнозируют, что выходные будут дождливыми, с температурой +9+13 днем и +2+5 ночью.

Такая же погода, местами с грозами и ливнями, будет в стране до среды, 21 апреля. А с четверга и до следующего воскресенья температура начнет постепенно повышаться с +16 до +21 градуса. Ожидаются прояснения и даже солнечные дни - вероятнее уже на следующих выходных 24-25 апреля.

Прохладнее будет на морском побережье (+13+15), где вода еще не успела прогреться и охлаждает воздух.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

В Украинском гидрометцентре показали подробные карты погоды на выходных. Синоптики прогнозируют умеренное тепло днем, холодные ночи и местами осадки.

В Киеве суббота будет с +9+11 градусами, а в воскресенье потеплеет до +12+14. Пасмурно и дождливо.

Подробный прогноз смотрите на картах ниже.

Скрин: Погода в Украине на выходных 17-18 апреля (meteo.gov.ua)

Тем временем, спасатели объявили І уровень опасности, "желтый" из-за заморозков. Ночью 17 апреля в западных и южных областях, а 18 апреля в Украине, кроме северных и северо-восточных областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0... -5 градусов.

Ранее синоптики также рассказали, какой сюрприз готовит украинцам погода на Пасху и майские праздники.

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