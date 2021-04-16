Синоптики обіцяють нам "весняну спеку": коли буде +20 і вище

Так, в Gismeteo прогнозують, що вихідні будуть дощовими, з температурою +9+13, вдень +2+5 вночі.

Така ж погода, місцями з грозами і зливами, буде в країні до середи, 21 квітня. А з четверга і до наступної неділі температура почне поступово підвищуватися до +16 до +21 градуса. Очікуються прояснення та навіть сонячні дні - найімовірніше, вже на наступних вихідних 24-25 квітня.

Прохолодніше буде на морському узбережжі (+13+15), де вода ще не встигла прогрітися і охолоджує повітря.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Львова, Харкова і Одеси.

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

В Українському гідрометцентрі показали детальні карти погоди на вихідних. Синоптики прогнозують помірне тепло вдень, холодні ночі і місцями опади.

У Києві субота буде з +9+11 градусів, а в неділю потеплішає до +12+14. Хмарно і дощитиме.

Детальний прогноз дивіться на картах нижче.

Скрін: Погода в Україні на вихідних 17-18 квітня (meteo.gov.ua)

Тим часом, рятувальники оголосили І рівень небезпеки, "жовтий" через заморозки. Вночі 17 квітня в західних і південних областях, а 18 квітня в Україні, крім північних і північно-східних областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0... -5 градусів.