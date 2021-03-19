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Синоптики назвали дату весняного потепління в Україні

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 06:30
Синоптики назвали дату весняного потепління в Україні Погода в Україні принесе потепління (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні почне змінюватися в бік потепління наприкінці березня, коли ми зможемо побачити на термометрах значення вище +10 градусів.

Про це нам розповіли синоптики ресурсів Gismeteo і Meteoprog.

Серйозно теплішати в Україні почне вже з 26-27 березня, хоча і очікуються невеликі погодні гойдалки. Тепле повітря почне заходити в країну з західних областей.

Згідно з даними Gismeteo, до кінця наступного тижня в Україні не варто чекати істотного весняного тепла. Вночі будуть заморозки до -5 градусів, а вдень +2+7 вище нуля.

А з 26-27 березня стовпчики термометрів поступово підуть вгору - до +6+12 градусів.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова і Одеси на два тижні.

Синоптики назвали дату весняного потепління в УкраїніСиноптики назвали дату весняного потепління в УкраїніСиноптики назвали дату весняного потепління в УкраїніСиноптики назвали дату весняного потепління в Україні

Погода в Україні, прогноз на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Meteoprog прогнозують стрибок температури 21-22 березня. потім знову похолодає, але з 26 березня температура знову почне поступово підвищуватися. Принаймні, такий прогноз вони дають для Києва.

Синоптики назвали дату весняного потепління в Україні

Погода у Києві, прогноз на два тижні (скрін: meteoprog.ua)

Відзначимо, що в найближчі дні в Україні очікується холодна погода, а місцями навіть морози до -7 градусів.

Синоптик Наталка Діденко також прогнозує, що в Україні почне теплішати з 22-23 березня.

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