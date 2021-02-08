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Синоптики назвали дату потепления в Украине

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро изменится с приходом оттепели, но затем морозы вернутся и усилятся еще больше. Синоптики дали прогноз на ближайшие десять дней, в которых видно, сколько будет осадков и какая ожидается температура воздуха.

Прогнозом на ближайшие дни поделились синоптики ресурсов Gismeteo и Метеопрог.

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Судя по картам погоды, 8-12 февраля в стране будет много осадков. В понедельник-вторник - сильные снегопады в большинстве областей. На Юге - в основном дождь.

Со вторника, 9 февраля, морозы начнут спадать, и к пятнице, 12-го числа, будет уже плюсовая температура днем, на Юге - даже выше +10 градусов. Ночью минусовая температура сохранится (кроме южной части страны, где будет выше нуля).

А вот в следующие выходные, 13-14 февраля, в страну нагрянет антициклон. Осадки прекратятся, но температура сильно снизится. На Севере будет ниже 20-градусных значений. Очень холодно будет на Западе - днем до -15, ночью - до -24 градусов.

Морозы будут держаться несколько дней, но затем столбики термометров снова поползут вверх.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова и Одессы.

Погода в Украине, прогноз на 10 дней (фото: gismeteo.ua)

Синоптики ресурса Метеопрог также прогнозируют снегопады в ближайшие дни, затем потепление и возвращение морозов. По крайней мере, такой прогноз они дали для Киева.

Погода в Киеве, прогноз на неделю (скрин: meteoprog.ua)

Отметим, что о потеплении, а затем о сильных морозах предупредила и синоптик Наталка Диденко.

Кроме того, синоптик Вазира Мартазинова рассказала, что будет с климатом в Украине в ближайшие пять лет.

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