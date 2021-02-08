RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Синоптики назвали дату потепління в Україні

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро зміниться з приходом відлиги, але потім повернуться морози і посиляться ще більше. Синоптики дали прогноз на найближчі десять днів, у яких видно, скільки буде опадів і яка очікується температура повітря.

Прогнозом на найближчі дні поділилися синоптики ресурсів Gismeteo і Метеопрог.

Популярні новини
Гороскоп Таро для всіх знаків Зодіаку: кому тиждень обіцяє великі успіхи і зміни 02 лютого 2021
Синоптики розповіли, коли чекати на справжню весну в Україні 02 лютого 2021
В Україну йдуть 25-градусні морози: синоптики назвали дату сильного похолодання 02 лютого 2021
На ці знаки Зодіаку в лютому звалиться несподіване багатство: везунчиків всього чотири! 03 лютого 2021
Віктор Павлік розсекретив стать майбутньої дитини від четвертої дружини 02 лютого 2021
Ці чотири щасливчика серед знаків Зодіаку зустрінуть справжнє кохання в лютому 05 лютого 2021
Наталю Могилевську не впізнали шанувальники після "маніпуляцій" з обличчям 02 лютого 2021
Ці знаки Зодіаку накриє фантастичним везінням у лютому: не упустіть свій шанс! 06 лютого 2021
Екс-суддя Х-Фактора здивував квартирою, де живе з мамою: "румунська стінка" і пожухлі штори 03 лютого 2021
Коли в Україні встановиться весняна погода: синоптики оновили прогноз 05 лютого 2021

Судячи з карт погоди, 8-12 лютого в країні буде багато опадів. У понеділок-вівторок - сильні снігопади в більшості областей. На Півдні - переважно дощ.

З вівторка, 9 лютого, морози почнуть спадати, і до п'ятниці, 12-го числа, буде вже плюсова температура вдень на Півдні - навіть вище - до +10 градусів. Вночі мінусова температура збережеться (крім південної частини країни, де буде вище нуля).

А от в наступні вихідні, 13-14 лютого, в країну нагряне антициклон. Опади припиняться, але температура сильно знизиться. На Півночі буде нижче 20-градусних значень. Дуже холодно буде на Заході - вдень до -15, вночі - до -24 градусів.

Морози будуть триматися кілька днів, але потім стовпчики термометрів знову поповзуть вгору.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси.

Погода в Україні, прогноз на 10 днів (фото: gismeteo.ua)

Синоптики ресурсу Метеопрог також прогнозують снігопади в найближчі дні, потім потепління і повернення морозів. Принаймні, такий прогноз вони дали для Києва.

Погода в Києві, прогноз на тиждень (скрін: meteoprog.ua)

Зазначимо, що про потепління, а потім про сильні морози попередила і синоптик Наталка Діденко.

Крім того, синоптик Вазіра Мартазінова розповіла, що буде з кліматом в Україні в найближчі п'ять років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода
Читайте також
Погода продовжує погіршуватися. Можливе обмеження руху вантажівок і автобусів
Снігопади і морози повернулись. Сьогодні погода в Україні погіршиться
Прогноз погоди