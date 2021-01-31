Сильные снегопады, гололедица и метель: какие регионы под ударом

Погода в Украине 31 января и 1 февраля будет оставаться опасной. Однако, по предупреждениям синоптиков, непогода накроет и другие регионы, не пострадавшие после последних снегопадов. Как ожидается, в большинстве восточных, южных и центральных регионов снег перейдет в дождь, после чего ожидается гололедица, налипание мокрого снега и сильные порывы ветра.

Детальный прогноз погоды на воскресенье и понедельник опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра.

31 января согласно обновленному прогнозу, в Украине ожидается выпадение осадков только в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. При чем на востоке – мокрый снег или снег с дождем. На остальных территориях – без осадков.

Температура воздуха днем будет держаться у отметок в -3… 0 градусов в центральных, северных и западных областях. До +5 на востоке, до +8 на юге Украины.

Погода в Украине 31 января 2021 (карта: meteo.gov.ua)

1 февраля в Украину придет мощный циклон, который накроет осадками все области. Особенно сильным будет дождь по линии от северо-востока до юга Украины. Снег ожидается только на западе и севере страны.

Температура воздуха днем на западе страны не изменится. А вот на востоке ожидается потепление в среднем на 2-3 градуса. Так, максимальные показатели тепла достигнут +8 градусов. На юге Украины в среднем до +4… +9 градусов. Только на Крымском полуострове – до +14 градусов в дневное время. Ночью на западе и севере морозы достигнут -4… -8 градусов. В остальных областях до -4 градусов. На юге – заморозки до -1… +5 градусов.

Погода в Украине 1 февраля 2021 (карта: meteo.gov.ua)

Также метеорологи предупредили о гололедице 31 января и резком ухудшении погоды 1 февраля.

"30-31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица (І уровень опасности, желтый). 1 февраля во большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значений снег, днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м / с. На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

До этого мы писали, что в Украину возвращаются мощные морозы.

Ранее синоптики также рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.