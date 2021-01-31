Сильні снігопади, ожеледь і заметіль: які регіони під ударом

Погода в Україні 31 січня та 1 лютого буде залишатися небезпечною. Однак, за попередженням синоптиків, негода накриє і інші регіони, не постраждалі після останніх снігопадів. Як очікується, в більшості східних, південних та центральних регіонів сніг перейде в дощ, після чого очікується ожеледиця, налипання мокрого снігу та сильні пориви вітру.

Детальний прогноз погоди на неділю і понеділок опублікували синоптики Українського гідрометцентру.

31 січня згідно з оновленим прогнозом, в Україні очікується випадання опадів, тільки в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях. При чому на сході – мокрий сніг або сніг з дощем. На решті території – без опадів.

Температура повітря вдень буде триматися у відміток до -3... 0 градусів у західних, північних та центральних областях. До +5 на сході, до +8 на півдні України.

Погода в Україні 31 січня 2021 (карта: meteo.gov.ua)

1 лютого в Україну прийде потужний циклон, який накриє опадами всі області. Особливо сильним буде дощ по лінії від сходу до півдня України. Сніг очікується лише на заході та півночі країни.

Температура повітря вдень на заході країни не зміниться. А ось на сході очікується потепління в середньому на 2-3 градуси. Так, максимальні показники тепла досягнуть +8 градусів. На півдні України в середньому до +4... +9 градусів. Тільки на Кримському півострові – до +14 градусів в денний час. Вночі на заході та півночі морози сягнуть -4... -8 градусів. В інших областях до -4 градусів. На півдні – заморозки до -1... +5 градусів.

Погода в Україні 1 лютого 2021 (карта: meteo.gov.ua)

Також метеорологи попередили про ожеледицю 31 січня і різке погіршення погоди 1 лютого.

"30-31 січня на дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). 1 лютого у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг, вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах північних, центральних, Харківської областей ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

До цього ми писали, що в Україну повертаються потужні морози.

Раніше синоптики також розповіли, якою буде погода в Україні в лютому.