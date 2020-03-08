Сила женщины: Меган Маркл вдохновила мощной речью во время визита в школу

Меган Маркл и принц Гарри на днях вернулись в Лондон, чтобы в последний раз исполнить королевские обязанности и с 1 апреля сложить свои полномочия. Герцогов Сассекских ждет насыщенная программа мероприятий, включая визиты и рабочие поездки. Так, 6 марта принц Гарри и Меган Маркл побывать на торжественном открытии фестиваля военных оркестров Королевской морской пехоты Mountbatten Festival of Music. Кроме того, накануне празднования Международного женского дня герцогиня Сассексакая посетила в старшую школу им. Роберта Клака в Дагенхэме, Эссекс. Меган встретилась с руководством и пообщалась с учащимися и выступила с вдохновляющей речью.

Для рабочего визита жена принца Гарри выбрала сдержанный и элегантный образ – твидовый жакет с накладными карманами молочного оттенка от бренда ME+EM, стоимостью около 385 долларов, черные узкие брюки, а также туфли бежевого оттенка с черными носками от Jennifer Chamandi и сумочку в тон пиджака от Rejina Pyo .

Rejina Pyo

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Меган выступила с вдохновляющей речью и обратилась к молодым людям с призывом беречь и ценить женщин, защищать и опекать сестер, матерей, подруг.

Она заглянула в школьную библиотеку, а одна из школьниц отважилась прочесть ее свою поэму. Также Меган посетила школьную арт-студию, где была удостоена звания почетного члена Общества дебатов Роберта Клака и даже получила фирменную памятный бомбер с эмблемой команды.

К слову, Дагенхэм стал символическим местом для посещения в канун Международного женского дня, поэтому Меган также напомнила о знаменательной дате - 50-летии принятия Закона о равной оплате труда.

Меган Маркл во время визита в старшую школу Роберта Кларка (фото: instagram.com/sussexroyal)

Именно здесь в 1960-х годах женщины-швеи организовали забастовку на близлежащем от школы автомобильном заводе "Форд", чем спровоцировали принятие Закона о равной оплате труда. К слову, это противостояние было экранизировано в фильме "Сделано в Дагенхэме" (2010 год).

"Это лучший пример того, каким бы маленькими вы себя не ощущали, как низко бы не стояли на социальной лестнице, независимо от того, какого вы цвета, какого бы пола, у вас есть голос, и вы, безусловно, имеете право отстаивать свои интересы", - обратилась она к более чем 700 учащихся заведения.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл блистали на премии Endeavour Fund Awards в Лондоне.