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Роскошный выход: Меган Маркл в total red ослепила появлением на музыкальном фестивале

Lite » Стиль жизни 08.03.2020 - 12:02
Роскошный выход: Меган Маркл в total red ослепила появлением на музыкальном фестивале
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцог и герцогиня Сассекские посетили открытие фестиваля военных оркестров Королевской морской пехоты

Меган Маркл и принц Гарри 1 апреля сложат свои королевские полномочия, а пока они вернулись в Великобританию, чтобы посещать мероприятия и совершать рабочие поездки согласно протоколу. Так, герцог и герцогиня Сассекские уже успели посетить премию Endeavour Fund Awards, а в субботу, 7 марта, монаршая чета отправилась на не менее громкое светское событие – фестиваль военных оркестров Королевской морской пехоты Mountbatten Festival of Music, который открылся в Альберт-холле.

Герцогиня Сассекская выбрался для выхода в свет поистине королевский наряд в красных тонах – длинное платье по фигуре с трендовым кейпом от британского бренда Safiyaa.

Образ Меган дополнили атласный клатч Manolo Blahnik, массивные серьги-люстры с камнями от Simone Rocha, стоиомость $475 и замшевые алые туфли в тон платья от ее любимого обувного бренда Aquazurra.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Принц Гарри облачился в парадную форму генерал-капитана Королевских морских пехотинцев с орденами и аксельбантами. Кстати, мундир герцог Сассекский надел в последний раз – после отречения от королевских обязательств он не сможет носить форму и знаки отличия, но сохранит свои военные звания.

Ранее Маган Маркл отправилась с рабочим визитом в демократичном total white образе и надела блузку из масс-маркета за 37 долларов . Она посетила галерею Тейт, а также студию при Национального театра в Лондоне и ознакомилась с внедрением в работу виртуальных технологий.

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