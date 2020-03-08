Сила жінки: Меган Маркл надихнула потужної промовою під час візиту до школи

Меган Маркл і принц Гаррі днями повернулися в Лондон, щоб в останній раз виконати королівські обов'язки і з 1 квітня скласти свої повноваження. Герцогів Сассекських чекає насичена програма заходів, включаючи візити і робочі поїздки. Так, 6 березня принц Гаррі і Меган Маркл побувати на урочистому відкритті фестивалю військових оркестрів Королівської морської піхоти Mountbatten Festival of Music. Крім того, напередодні святкування Міжнародного жіночого дня герцогиня Сассекська відвідала старшу школи їм. Роберта Клака в Дагенхемі, Ессекс. Меган зустрілася з керівництвом і поспілкувалася з учнями та виступила з натхненною промовою.

Для робочого візиту дружина принца Гаррі вибрала стриманий і елегантний образ – твідовий жакет з накладними кишенями молочного відтінку від бренду ME+EM, вартістю близько 385 доларів, чорні вузькі штани, а також туфлі бежевого кольору з чорними носками від Jennifer Chamandi тв сумочку в тон піджака від Rejina Pyo.

Меган виступила з натхненною промовою і звернулася до молодих людей із закликом берегти і цінувати жінок, захищати і опікуватися сестерами, матерями, подругами.

Вона зазирнула в шкільну бібліотеку, а одна зі школярок наважилася прочитати їй свою поему. Також Меган відвідала шкільну арт-студію, де була удостоєна звання почесного члена Товариства дебатів Роберта Клака і навіть отримала фірмову пам'ятний бомбер з емблемою команди.

До речі, Дагенхэм став символічним місцем для відвідування в переддень Міжнародного жіночого дня, тому Меган також нагадала про знаменну дату - 50-річчя прийняття Закону про рівну оплату праці.

Меган Маркл під час візиту в старшу школу Роберта Кларка (фото: instagram.com/sussexroyal)

Саме тут у 1960-х роках жінки-швачки організували страйк на прилеглому автомобільному заводі "Форд", чим спровокували прийняття Закону про рівну оплату праці. До речі, це протистояння було екранізовано у фільмі "Зроблено в Дагенхемі" (2010 рік).

"Це найкращий приклад того, яким би маленькими ви себе не відчували, як низько б не стояли на соціальній драбині, незалежно від того, якого ви кольору, якої статі, у вас є голос, і ви, безумовно, маєте право відстоювати свої інтереси", - звернулася вона до більш ніж 700 учнів закладу.

Раніше принц Гаррі і Меган Маркл блищали на премії Endeavour Fund Awards в Лондоні.