Штормовой ветер и дожди со снегом: Украину накроет ненастной погодой

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в четверг, 4 февраля, принесет значительные осадки - на большей части территории страны ожидаются дожди, а в некоторых регионах будут снегопады и мокрый снег с дождем. Также синоптики предупреждают о мощном ветре, порывы которого в северо-западных областях будут достигать 20 метров в секунду.

Таким сложным погодным условиям Украина "обязана" циклону Siegbert, который будет двигаться над территорией страны с запада на восток. Об этом говорится в прогнозе на сайте Meteoprog.

Почти на всех дорогах Украины, кроме южных и восточных регионов, удержится гололедица.

Также синоптики говорят о туманах в центральных и западных, а также в Сумской областях, причем местами видимость снизится до 100 метров.

Температура воздуха в центральных регионах 4 февраля ожидается от +1 до +4 градусов в течение суток. Будет облачно и дождливо.

На Западе столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов днем и от +1 до +4 градусов ночью. Ожидаются дожди, а в Карпатах - снег.

На Севере страны в дневное время потеплеет до +5 градусов, а ночью температура воздуха не опустится ниже нуля. Прогнозируются дожди и мокрый снег.

В восточных областях температура воздуха ожидается в пределах +3... +6 градусов днем и ночью - от +1 до +4 градусов. Будет облачно, также пройдут дожди.

На Юге потеплеет до +10 г, а в ночное время столбики термометров будут варьироваться между +1 и +4 градусов. Ожидается дождливая погода.

В Киеве температура воздуха днем составит +2…+5 градусов, в после захода солнца - от нуля до +3 градусов. Будет облачно, прогнозируется дождь и мокрый снег.

Ранее сообщалось, что в Украине на 4 февраля объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, недавно синоптики Укргидрометцентра предупредили, что Украину снова начнет засыпать мокрым снегом - специалисты также рассказали, в каких областях погода будет мерзкой.