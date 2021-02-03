ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Киев, Среда 03 февраля 2021 14:20
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: мокрый снег (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 4 февраля, в Украине ожидается сильный штормовой ветер. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, завтра в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях ожидаются порывы ветра до 15-20 метров на секунду.

Также в Киеве утром и днем 4 февраля прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров на секунду.

Напомним, сегодня в большинстве западных и некоторых центральных и северных областях ожидается мокрый снег. Температура воздуха в Украине днем будет колебаться от +1 до +10, однако ночью будут наблюдаться заморозки.

Ранее сообщалось, что в течение текущей недели ожидаются резкие изменения погоды. После потепления в Украину вернутся морозы.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Гидрометцентр

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь