Сергей Бабкин после операции на глазах впервые показался без очков

Известному украинскому музыканту Сергею Бабкину недавно сделали сложную операцию на глазе. У артиста обнаружили редкую болезнь и из-за этого делать операцию пришлось в Вене. Бабкин показал фото, на котором он запечатлен с женой и на нем нет очков.
Снимок в самолете во время перелета артист опубликовал в Instagram.
Сергей Бабкин с женой (фото: instagram.com/babkin_official)
"И снова Моцарт! И снова Вена!" - подписал фото артист.
Стоит отметить, что Бабкин снова отправился в Вену, где ему будут делать операцию на втором глазе.
Поклонники Сергея пожелали ли ему скорейшего восстановления и здоровья.
Напомним, Сергей Бабкин рассказал, во сколько ему обошлось лечение редкой болезни. Операция в Вене стоила 2700 евро. Но он не рассказал сколько времени и денег ушло на диагностику и подготовительные процедуры, а также трансфер и проживание в столице Австрии.
Ранее Бабкин раскрыл результаты лечения своей редкой болезни.