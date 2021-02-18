Сергей Бабкин после операции на глазах впервые показался без очков

Сергей Бабкин с женой (фото: instagram.com/babkin_official)

"И снова Моцарт! И снова Вена!" - подписал фото артист.

Стоит отметить, что Бабкин снова отправился в Вену, где ему будут делать операцию на втором глазе.

Поклонники Сергея пожелали ли ему скорейшего восстановления и здоровья.