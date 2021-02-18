Сергій Бабкін після операції на очах вперше з'явився без окуляр

Відомому українському музиканту Сергію Бабкіну нещодавно зробили складну операцію на оці. У артиста виявили рідкісну хворобу і через це довелося робити операцію у Відні. Бабкін показав фото, на якому він зображений з дружиною і на ньому немає окуляр.
Знімок в літаку під час перельоту артист опублікував Instagram.
Сергій Бабкін з дружиною (фото: instagram.com/babkin_official)
"І знову Моцарт! І знову Відень!" - підписав фото артист.
Варто зазначити, що Бабкін знову вирушив до Відня, де йому будуть робити операцію на другому оці.
Шанувальники Сергія побажали йому якнайшвидшого відновлення здоров'я.
Нагадаємо, Сергій Бабкін розповів, скільки йому обійшлося лікування рідкісної хвороби. Операція у Відні коштувала 2700 євро. Але він не розповів скільки часу і грошей пішло на діагностику та підготовчі процедури, а також трансфер і проживання в столиці Австрії.
Раніше Бабкін розкрив результати лікування своєї рідкісної хвороби.