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Сергій Бабкін після операції на очах вперше з'явився без окуляр

Автор: Роман Мирончук

Відомому українському музиканту Сергію Бабкіну нещодавно зробили складну операцію на оці. У артиста виявили рідкісну хворобу і через це довелося робити операцію у Відні. Бабкін показав фото, на якому він зображений з дружиною і на ньому немає окуляр.

Знімок в літаку під час перельоту артист опублікував Instagram.

Сергій Бабкін з дружиною (фото: instagram.com/babkin_official)

"І знову Моцарт! І знову Відень!" - підписав фото артист.

Варто зазначити, що Бабкін знову вирушив до Відня, де йому будуть робити операцію на другому оці.

Шанувальники Сергія побажали йому якнайшвидшого відновлення здоров'я.

  • Удачі вам, тримаю кулачки!
  • Вдалої поїздки вам! Нехай все пройде якнайкраще!
  • Поправляйся, Сергій!
  • Які ви красиві;
  • Нехай все буде добре;
  • Чекаємо повернення з найкращими новинами;
  • Сергій, якнайшвидшого одужання вам! Будьте здоровенькими!
  • Сніжана, очі просто вогонь, вау!
  • Успішної операції і швидкого одужання!
  • Успішної поїздки, повертайтеся з перемогою!

Нагадаємо, Сергій Бабкін розповів, скільки йому обійшлося лікування рідкісної хвороби. Операція у Відні коштувала 2700 євро. Але він не розповів скільки часу і грошей пішло на діагностику та підготовчі процедури, а також трансфер і проживання в столиці Австрії.

Раніше Бабкін розкрив результати лікування своєї рідкісної хвороби.

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Новини України Сергій Бабкінартист
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