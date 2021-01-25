В семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма пополнение: появилось милое фото

Кейт Миддлтон и принц Уильям сообщили радостную новость - в их семействе произошло пополнение. Дело в том, что в ноябре прошлого года, Кембриджи потеряли домашнего любимца - пса по имени Лупо.

Теперь же семья обзавелась новым четвероногим другом, пишет People.

Интересно, что восьмимесячного щенка спаниеля черного окраса подарил Кейт и Уильяму родной брат герцогини Джеймс Миддлтон. Он вместе с возлюбленной Ализе Тевенет занимается разведением этой породы.

"Новый щенок восхитителен, и вся семья в восторге", - рассказал друг Кейт и Уильяма.

Как назвали собаку пока что не сообщается. При этом фаны королевской семьи уже нашли фото, как выглядит собака герцогов Кембриджских.

У герцогов Кембриджских новый пес (фото: instagram.com/jmidy)

Отметим, что английский кокер-спаниель по имени Лупо был верным спутником герцогов Кембриджских в течение восьми лет. Но 22 ноября 2020 года его не стало.

Пес Лупо, который прожил с герцогами Кембриджскими восемь лет (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон оказалась родственницей сразу двух голливудских звезд.

Также сообщалось, что сразу все семейство герцогов Кембриджских угодило в скандал. Их обвинили в наглом игнорировании правил карантина.