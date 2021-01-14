ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кейт Миддлтон оказалась родственницей сразу двух голливудских звезд

Четверг 14 января 2021 22:50
Кейт Миддлтон оказалась родственницей сразу двух голливудских звезд
Кейт Миддлтон (фото: instagram.kensingtonroyal)
Автор: Светлана Мащенко

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон оказалась родственницей сразу двух голливудских звезд. Речь идет про красоток-сестер Эль и Дакоту Фаннинг.

Исследователи генеалогического дерева герцогини Кембриджской выяснили, что актрисы являются потомками короля Англии Эдуарда III, как, впрочем, и Кейт. Об этом пишет Express.co.uk.

26-летняя Дакота и 22-летняя Эль Фаннинг являются хоть и очень дальними, но все же кузинами, 39-летней Кейт Миддлтон.

Так, король Англии Эдуард III (годы жизни 1312-1377) был женат на Филиппе де Авен - дочери Вильгельма I Доброго. Дакота и Эль связанны с ним через мать Хизер Джой Аррингтон, которая является его праправнучкой.

Старшая из сестер, Дакота Фаннинг более известна своими детскими ролями. Она снялась в фильмах "Я - Сэм", "Гнев", "Война миров".

А карьера младшей сестры сейчас на пике. Она снялась в таких известных кинолентах, как "Вавилон", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Малефисента", "Неоновый демон".

Кейт Миддлтон оказалась родственницей сразу двух голливудских звезд

Сестры Дакота и Эль Фаннинг

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям нарвались на гнев британцев из-за наглого нарушения карантина.

А вот родственница герцогини Кембриджской Меган Маркл, как оказалось, в немилости у еще одной голливудской звезды. Выяснилось, что супруга принца Гарри некогда намеревалась увести красаца-мужа у актрисы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Стиль жизни Кейт Миддлтон

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь