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В сім'ї Кейт Міддлтон і принца Вільяма поповнення: з'явилося миле фото

Автор: Світлана Мащенко

Кейт Міддлтон і принц Вільям повідомили радісну новину - в їх родині сталося поповнення. Справа в тому, що в листопаді минулого року, Кембриджі втратили домашнього улюбленця - пса на ім'я Лупо.

Тепер же родина обзавелася новим чотириногим другом, пише People.

Цікаво, що восьмимісячне цуценя спанієля чорного забарвлення подарував Кейт і Вільяму рідний брат герцогині Джеймс Міддлтон. Він разом з коханою Алізе Тевенет займається розведенням цієї породи.

"Нове щеня чудове, і вся сім'я в захваті", - розповів друг Кейт і Вільяма.

Як назвали собаку поки що не повідомляється. При цьому фани королівської сім'ї вже знайшли фото, як виглядає собака герцогів Кембриджських.

У герцогів Кембриджських новий пес (фото: instagram.com/jmidy)

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Зазначимо, що англійський кокер-спанієль на ім'я Лупо був вірним супутником герцогів Кембриджських протягом восьми років. Але 22 листопада 2020 року його не стало.

Пес Лупо, який прожив з герцогами Кембриджськими вісім років (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон виявилася родичкою відразу двох голлівудських зірок.

Також повідомлялося, що відразу все сімейство герцогів Кембриджських потрапило в скандал. Їх звинуватили в зухвалому ігноруванні правил карантину.

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