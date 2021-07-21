Сексолог предостерегла украинок от мужчин-манипуляторов: как распознать и укротить

Как мужчины манипулируют в отношениях

Любое общение является, прежде всего, удовлетворением желаний и реализацией амбиций каждого человека. Нам всегда нужно что-то в отношениях с другими людьми: любовь, поддержка, эмоции, развитие, помощь. Сами того не подозревая, мы управляем друг другом для достижения собственных целей.

Так же происходит и в любовных отношениях. Не всегда желания близких людей совпадают, и, когда не удается договориться, в ход идут манипуляции.

Если такое влияние - двустороннее и встречается в вашей семье нерегулярно, тогда вы - обычный человек, который строит здоровые отношения, где-то получая желаемое, где-то - идя на встречу своей второй половинке.

Но, если достижение целей становиться односторонним - манипуляции в таких случаях приводят к построению нездоровых как эмоционально, так и физически, отношений.

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Находясь внутри манипулятивных отношений, иногда бывает сложно даже признаться себе, что партнер манипулирует. Но фактом остается то, что манипуляции, при которых вы чувствуете себя плохо, можно и нужно пресекать. И неважно: сознательно вами управляют или манипулятор сам подвержен психологическим проблемам.

Психолог и сексолог Елена Комиссарчик рассказала, как распознать манипулятора (фото: пресс-служба психолога)

Что нужно знать о манипуляциях

Все манипуляции строятся на чувстве вины и стыда. Когда женщина, будучи невиновной в определенной ситуации, продолжает задаваться вопросами: "А правильно ли я поступила?", "А красиво ли я сейчас веду себя по отношению к нему?", это говорит о том, что ей движет чувство вины и ей можно манипулировать.

Это история постоянного сомнения. Чем изначально является чувство вины? Сильной нелюбовью к себе.

Как понять, что вы находитесь в манипулятивных отношениях

Чаще всего можно встретить следующие формы манипуляций:

Постоянное вызывание человеком чувства вины, когда манипуляции действуют через унижение партнера. На практике эта форма манипуляций выглядит следующим образом: с одной стороны женщину обесценивают, вне зависимости от того, есть у нее недостатки, или нет, указывая на них, с другой - несмотря на обесценивания, ей демонстрируют, что ее выбирают.

Захваливание человека, при котором происходит несостыковка с ожидаемым женщиной результатом. После того, как ее превозносят, она начинает представлять себе дальнейшее развитие отношений, которое, после длительного промежутка времени, так и не наступает.

Манипуляции мужчины - это регулярное "прогибание" женщины под его интересы и постоянное нарушение ее личных границ.

Как действует мужчина-манипулятор? Он ставит женщину на пьедестал, но при этом дает понять, что она может находиться там только благодаря ему. Самой ей туда не добраться. И женщина готова постоянно возвращаться за тем, чтобы оказаться на нем.

Как понять, что ваши отношения - токсичные? (фото: pexels.com)

Если вы поймали себя на мысли, что состоите в манипулятивных отношениях, ответьте себе на следующие вопросы:

- Часто ли вы наступаете на собственные границы ради любимого?

- Регулярно ли вы совершаете ради вашего мужчины действия, которые не хотите?

- Чувствуете ли вы постоянную неудовлетворенность ваших желаний в отношениях с партнером?

Если ответ на три этих вопроса "да", и вы понимаете, что в отношениях с партнером ваши интересы не учитываются в принципе, тогда необходимо обратить внимание на то, как именно ведет себя ваш мужчина, что он вам говорит, вызывает ли он у вас постоянное чувство вины.

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Психологический портрет мужчин-манипуляторов

Прибегание к манипуляциям в отношениях со стороны мужчины зачастую свидетельствует о его глубоком чувстве неуверенности в себе и желании "замаскировать" ее всеми правдами / неправдами.

Что становится причиной желания мужчины манипулировать женщиной? Часто - это детская травма, связанная с обесцениванием или с унижением его человеческого достоинства со стороны родителей / сверстников.

Манипуляции - способ скрыть собственную неуверенность. Внешне это может быть успешный, состоятельный и очень симпатичный мужчина. Внутренне - это маленький мальчик, который боится женщин и близости с ними.

Манипуляторы - это неуверенные в себе люди, которые считают, что ничего в этой жизни не достойны, никто их не полюбит и не выберет, если он не возьмет силой и давлением.

Нужно научить отстаивать личные границы (фото: pexels.com)

Какие женщины становятся жертвами манипуляторов:

1. Те, которые не в состоянии отстаивать личные границы.

2. Склонные обесценивать себя в отношениях. У таких женщин на первом месте всегда будет мужчина и его желания.

3. Отчаянно нуждающиеся в любви. У таких женщин очень низкий процент сопротивления. Соответственно, это та детская часть женщины, в которой она сама реагирует на манипуляции для получения хотя бы облачного внимания или ощущения любви.

4. Постоянно испытывающие чувство вины. Оно настолько сильное, что, когда мужчина регулярно унижает такую женщину, она считает, что заслужила это.

5. Зачастую с манипулятивными отношениями ребенок сталкивается с самого детства. Чтобы не оказаться их жертвой, важно взрослеть не только внешне, но и внутренне.

Как женщине остановить манипуляции в отношениях?

В здоровых отношениях всегда есть элемент заботы, когда партнер делает что-то для другого, исходя из внутренней потребности, желая продемонстрировать внимание и любовь. При манипуляциях - все действия человека происходят через навязывание воли другого человека.

Что делать женщинам, которые столкнулись с манипулятивными действиями со стороны партнера и как это остановить: