Эти секретные места Черновцов обязан увидеть каждый: фото и видео красоты

Природоведческий музей Черновицкого Национального университета

Блогеры говорят, что обычно обходят музеи стороной. Но в Черновицком есть особый экспонат - кости настоящего синего кита. К тому же, не просто кости, а весь позвоночник в реальном размере.

"Когда кита поймали, то он имел длину 27 метров и вес 100 тонн. И был такой огромный, что для того, чтобы поместить в музей, его укоротили на три метра. Кроме кита там можно увидеть еще около трех тысяч экземпляров чучел животных со всего мира: крокодилы, медведи, акулы, пингвины. Некоторые из них сохранились еще со времен Австро-Венгрии и Румынии. Все - для учебы, ведь здесь проводят лекции для студентов. Вход в музей - 100 грн с двух человек, уже с учетом экскурсии", - рассказывает Макс.

Фото: Скелет синего кита (пресс-служба Нового канала)

Кафе-музей

Это уникальное место находится на улице Ольги Кобылянской. Оно называется Grand Cafe, и здесь можно выпит вкусный кофе, развлечься и узнать что-то новое.

"На входе в кафе-музей вы увидите кассу золотого цвета. Она 1901 года производства, и до сих пор рабочая. Туристы оставляют там копейки на счастье, ну, или чтобы вернуться. Открыли заведение в 2013-м, накупили кучу антиквариата, поэтому есть ощущение, словно ему уже 100 лет. Неудивительно, ведь это кафе - ретроспектива первой кофейни Черновцов. Кофе там подают тоже в антиквариате. Точнее, в венской королевской кофеварке 1867 года", - делится впечатлениями Оля.

Фото: Кафе-музей в Черновцах (пресс-служба Нового канала)

Костел Воздвижения

Римско-католический костел Воздвижения Честного Креста - одно из первых каменных зданий города.

"Его строительство начали еще в 1787 году, и длилось оно целых 27 лет. Из-за погрешностей проекта башня наверху здания дважды падала в процессе возведения. А на боковой стене костела есть прикольные солнечные часы. Это также достопримечательность, ведь они считаются самыми старыми на западе Украины", - говорят блогеры.

Фото: Костел Воздвижения (пресс-служба Нового канала)

Площадь филармонии ("Музыкальная" площадь)

Раньше эту площадь называли "мучной", ведь здесь был рынок, где продавали муку. Сейчас называют "музыкальной", потому что здесь находится Черновицкая филармония. В ней когда-то работали София Ротару, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич.

"В центре площади установили музыкальный фонтан, а рядом - интерактивный музыкальный памятник венгерско-немецкому композитору Ференцу Листу. Это такое пианино в вертикальном положении, на котором можно поиграть. На музыкальном инструменте находится маленькая скульптура композитора... Еще на площади есть интересное здание. Сейчас это общежитие для студентов-медиков, а когда-то был отель Bristol, где принимали клиентов самые дорогие проститутки Черновцов", - отмечает Макс Узол.

Фото: "Музыкальная" площадь в Черновцах (пресс-служба Нового канала)

Дом-корабль

Правда, иногда дома называют так для пафоса, но здесь нет - он действительно похож на корабль. Ведь у него есть нос, мачта и три с половиной палубы.

"Дом-корабль "пришвартовался" на углу улиц Главной и Шолом-Алейхема. Это одно из первых каменных зданий в городе. До этого были только деревянные. Есть две интересные версии, как он появился. Первая: жили во времена Австро-Венгрии два брата, которые любили море. Один стал капитаном реального морского судна, а другой - успешным бизнесменом. Когда они вышли на пенсию, то решили жить в Черновцах. И построили этот дом. Вторая версия: в этом районе очень давно была корчма "Под золотым судном". Она стала настолько популярной, что на волне этой популярности решили построить дом-корабль", - с восторгом рассказывают историю дома ведущие.

Фото: Легендарный дом-корабль в Черновцах (пресс-служба Нового канала)

Видео: Секретные места Черновцов (YouTube/Узол і Манько)

Видео: Что посмотреть в Черновцах (YouTube/Узол і Манько)