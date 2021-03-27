Ці секретні місця Чернівців зобов'язаний побачити кожен: фото і відео краси

Природознавчий музей Чернівецького Національного університету

Блогери кажуть, що зазвичай обходять музеї стороною. Але в Чернівецькому є особливий експонат - кістки справжнього синього кита. До того ж, не просто кістки, а весь хребет в реальному розмірі.

"Коли кита зловили, то він мав довжину 27 метрів і вагу 100 тонн. І був такий величезний, що для того, аби розмістити в музей, його вкоротили на три метри. Крім кита там можна побачити ще близько трьох тисяч опудал тварин з усього світу: крокодили, ведмеді, акули, пінгвіни. Деякі з них збереглися ще з часів Австро-Угорщини та Румунії. Все для навчання, адже тут проводять лекції для студентів. Вхід в музей - 100 грн з двох осіб, вже з урахуванням екскурсії", - розповідає Макс.

Фото: Скелет синього кита (прес-служба Нового каналу)

Кафе-музей

Це унікальне місце знаходиться на вулиці Ольги Кобилянської. Воно називається Grand Cafe, і тут можна випити смачну каву, розважитися і дізнатися щось нове.

"На вході в кафе-музей ви побачите касу золотого кольору. Вона 1901 року виробництва, і досі робоча. Туристи залишають там копійки на щастя, ну, або щоб повернутися. Відкрили заклад в 2013-му, накупили купу антикваріату, тому є відчуття, наче йому вже 100 років. Не дивно, адже це кафе - ретроспектива першої кав'ярні Чернівців. Каву там подають теж в антикваріаті. Точніше, у віденській королівській кавоварці 1867 року", - ділиться враженнями Оля.

Фото: Кафе-музей в Чернівцях (прес-служба Нового каналу)

Костел Воздвиження

Римо-католицький костел Воздвиження Чесного Хреста - одна з перших кам'яних будівель міста.

"Його будівництво розпочали ще в 1787 році, і тривало воно цілих 27 років. Через похибки проекту вежа нагорі будівлі двічі падала в процесі зведення. А на бічній стіні костелу є прикольні сонячні години. Це також пам'ятка, адже вони вважаються найстарішими на заході України", - кажуть блогери.

Фото: Костел Воздвиження (прес-служба Нового каналу)

Площа філармонії ("Музична" площа)

Раніше цю площу називали "борошняною", адже тут був ринок, де продавали борошно. Зараз називають "музичною", тому що тут знаходиться Чернівецька філармонія. В ній колись працювали Софія Ротару, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич.

"У центрі площі встановили музичний фонтан, а поруч - інтерактивний музичний пам'ятник угорсько-німецькому композитору Ференцу Лісту. Це таке піаніно у вертикальному положенні, на якому можна пограти. На музичному інструменті знаходиться маленька скульптура композитора... Ще на площі є цікава будівля. Зараз це гуртожиток для студентів-медиків, а колись був готель Bristol, де приймали клієнтів найдорожчі повії Чернівців", - зазначає Макс Узол.

Фото: "Музична" площа в Чернівцях (прес-служба Нового каналу)

Будинок-корабель

Правда, іноді будинки називають так для пафосу, але тут ні - він справді схожий на корабель. Адже у нього є ніс, щогла і три з половиною палуби.

"Будинок-корабель "пришвартувався" на розі вулиць Головної та Шолом-Алейхема. Це одна з перших кам'яних будівель в місті. До цього були лише дерев'яні. Є дві цікаві версії, як він з'явився. Перша: жили в часи Австро-Угорщини два брати, які любили море. Один став капітаном реального морського судна, а інший - успішним бізнесменом. Коли вони вийшли на пенсію, то вирішили жити в Чернівцях. І побудували цей будинок. Друга версія: в цьому районі дуже давно була корчма "Під золотим кораблем". Вона стала настільки популярною, що на хвилі цієї популярності вирішили побудувати будинок-корабель", - з захопленням розповідають історію будинку ведучі.

Фото: Легендарний будинок-корабель у Чернівцях (прес-служба Нового каналу)

Відео: Секретні місця Чернівців (YouTube/Узол і Манько)

Відео: Що подивитися в Чернівцях (YouTube/Узол і Манько)