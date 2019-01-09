Секретне гніздечко: з'явилося фото особняка принца Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Пара насолоджується там спокоєм далеко від зайвих очей і влаштовує вечірки для своїх друзів

Британська преса дізналася, що британський принц Гаррі і його вагітна дружина Меган Маркл орендували заміський особняк, в якому і проводять більшу частину часу. Як повідомляє The Sun, вартість будинку в Оксфордширі (графство на півдні Англії) становить близько 2,5 мільйона фунтів (близько 90 мільйонів гривень). Видання також опублікувало фотографії нерухомості.

Як повідомляють наближені до пари джерела, в цьому відокремленому маєтку у сільській місцевості герцог і герцогиня Сассекські насолоджуються спокоєм, який складно знайти в їх офіційної резиденції - Нотінгемському котеджі на території Кенсінгтонського палацу.

Фото: (dailymail.co.uk)

Один з друзів подружжя розповів журналістам, що цей особняк - "чудове місце з гарними краєвидами та приватністю на найвищому рівні".

За словами інсайдерів, у фермерському будинку, який був побудований ще в 18 столітті, чотири спальні, одну з яких перетворили в гардеробну. Крім того, там є дві кухні і величезна вітальня з вікном у всю стіну, великий обідній зал і величезний простір для відпочинку на вулиці, обладнаний обігрівачами.

Фото: (dailymail.co.uk)

"Меган обожнює цю місцевість. Вони з Гаррі люблять гуляти там з собаками, плюс вони можуть розважатися зі своїми друзями в повній секретності", - повідомив друг пари.

Як пише видання, Меган і Гаррі переїхали туди напередодні свого весілля в травні 2018 року.

Наголошується, що у своєму секретному лігві королівська пара регулярно влаштовує вечірки для своїх друзів, серед яких і світові знаменитості. Так, в числі гостей Меган Маркл і принца Гаррі були помічені актор Джордж Клуні, тенісистка Серена Вільямс з чоловіком і близька подруга герцогині Пріянка Чопра з чоловіком Ніком Джонасом.

Нагадаємо, вагітна герцогиня Сассекського двору вирішила насолити дружині принца Вільяма і відмовилася народжувати в тому ж пологовому будинку, в якому народжувала Міддлтон. Схоже, що конфлікт між Меган і Кейт лише посилюється.

Ми також повідомляли, що королева втрутилася в конфлікт Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Крім того, нещодавно в мережу просочилася інформація про те, що Меган Маркл, з-за постійних порушень королівського протоколу, напружених відносин з дружиною принца Вільяма - Кейт Міддлтон, і складного характеру дали досить грубе прізвисько в палаці.

Відео: РБК-Україна