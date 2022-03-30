Сеитаблаев рассказал об убийстве россиянами Паши Ли: "даже когда стоял у его гроба - не мог поверить"

Ахтем Сеитаблаев с первых дней войны служит в теробороне. Вместе с ними защищают Украину немало его друзей и знакомых, среди которых Андрей Хливнюк, Иван Леньо, Олег Сенцов и многие другие артисты. К сожалению, некоторых уже нет в живых...

33-летний актер Паша Ли погиб в Ирпене , защищая нашу страну от российских захватчиков. Он был близким другом режиссера. И его смерть стала для Ахтема шоком.

"Я не был шокирован, что он встал в ряды защитников, мы с ним разговаривали за несколько часов до его гибели. Мы поддерживали связь все время. Мы были друзьями и играли в совместных представлениях. Он снялся в моей последней картине Мирный-21, играл одну из главных ролей. То, что он погиб, в это я не поверил, даже когда стоял у его гроба не мог поверить, ведь он был невероятно светлым человеком", - говорит режиссер.

Паша Ли погиб от рук россиян (фото: instagram.com/pashaleeofficial)

По словам Сеитаблаева, в его кино есть определенная метафизика, ведь большую часть картины снимали в военной части города Васильков, которая сейчас уничтожена.

Персонаж Паши Ли в картине - почти он сам.

"Его герой проговаривает свою биографию на допросе и рассказывает, что отец его кореец, мать - из западной Украины, а сам он гуцул, родившийся в Евпатории, чем сбивает с толку тех, кто его допрашивает. Это собственно биография Паши. Мы тогда долго думали, какой должен быть позывной его персонажа. Паша хорошо разбирался в египтологии, мы хотели что-то связанное с символом воина света и пришли к Осирису. Накануне прощания с Пашей мне пришло сообщение, что состоится прощание именно в похоронном доме "Осирис". Я подумал, что, если встречу его там, то дам ему в глаза, ведь на какую-то минуту я подумал, что он нас "разводит", хотя Паша бы так жестко не поступил бы с нами. Он был удивительным артистом, актером, певцом и светлым человеком", - рассказал Ахтем.

Паша Ли на съемках фильма Мирный-21 (фото: instagram.com/pashaleeofficial)

Режиссер отметил, что его фильмы часто пророческие.

"Хоть не снимай! Снял Хайтарму - началась оккупация Крыма, Мирный-21 - та же воинская часть, "Осирис". Премьера должна была состояться в апреле этого года. Мы с командой, с которой снимали фильм, обсуждаем, насколько все, что снимали перекликается с современностью", - поделился режиссер.