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Сеітаблаєв розповів про вбивство росіянами Паші Лі: "навіть коли стояв біля його труни - не міг повірити"

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Середа 30 березня 2022 12:56
Сеітаблаєв розповів про вбивство росіянами Паші Лі: "навіть коли стояв біля його труни - не міг повірити" Ахтем Сеітаблаєв (фото: instagram.com/seitablaiev)
Автор: Дмитрий Войналович

Ахтем Сеітаблаєв з перших днів війни служить в теробороні. Разом з ними захищають Україну чимало його друзів і знайомих, серед яких Андрій Хливнюк, Іван Леньо, Олег Сенцов і багато інших артистів. На жаль, деяких вже немає в живих...

33-річний актор Паша Лі загинув в Ірпені, захищаючи нашу країну від російських загарбників. Він був близьким другом режисера. І його смерть стала для Ахтема шоком.

В інтерв'ю каналу "Україна" режисер зізнався, що не повірив навіть спочатку в трагедію.

"Я не був шокований, що він став до лав захисників, ми з ним розмовляли за декілька годин до його загибелі. Ми підтримували зв’язок весь час. Ми були друзями, грали у спільних виставах. Він знявся у моїй останній картині Мирний-21, грав одну з головних ролей. Те, що він загинув, у це я не повірив, навіть, коли стояв біля його труни не міг повірити, адже він був неймовірно світлою людиною", - говорить режисер.

Сеітаблаєв розповів про вбивство росіянами Паші Лі: &quot;навіть коли стояв біля його труни - не міг повірити&quot;

Паша Лі загинув від рук росіян (фото: instagram.com/pashaleeofficial)

За словами Сеітаблаєва, в його кіно є певна метафізика, адже більшу частину картини знімали у військовій частині міста Васильків, яка зараз знищена.

Персонаж Паші Лі в картині - майже він сам.

"Його герой проговорює свою біографію на допиті і розповідає, що батько його кореєць, мати - із західної України, а сам він гуцул, який народився у Євпаторії, чим збиває з пантелику тих, хто його допитує. Це власне біографія Паші. Ми тоді довго думали, який має бути позивний у його персонажа. Паша добре знався на єгиптології, ми хотіли щось пов’язане з символом воїна світла, тож прийшли до Осіріса. Напередодні прощання с Пашею, мені прийшло повідомлення, що прощання відбудеться саме у похоронному домі "Осіріс". Я подумав, що, коли зустріну його там, то дам йому в око, адже на якусь хвилину я подумав, що він нас "розводить", хоча Паша б так жорстко би не вчинив з нами. Він був надзвичайним артистом, актором, співаком і світлою людиною", - розповів Ахтем.

Сеітаблаєв розповів про вбивство росіянами Паші Лі: &quot;навіть коли стояв біля його труни - не міг повірити&quot;Сеітаблаєв розповів про вбивство росіянами Паші Лі: &quot;навіть коли стояв біля його труни - не міг повірити&quot;Сеітаблаєв розповів про вбивство росіянами Паші Лі: &quot;навіть коли стояв біля його труни - не міг повірити&quot;

Паша Лі на зйомках фільму Мирний-21 (фото: instagram.com/pashaleeofficial)

Режисер зазначив, що його фільми часто пророчі.

"Хоч не знімай! Знявши Хайтарму - почалася окупація Криму, Мирний-21-та ж військова частина, "Осіріс". Прем'єра повинна була відбутися в квітні цього року. Ми з командою, з якою знімали фільм, обговорюємо, наскільки все, що знімали перегукується з сучасністю", - поділився режисер.

Раніше ми писали, що Христина Соловій допомагає ЗСУ знищувати російських окупантів.

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