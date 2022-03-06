Известный 33-летний актер погиб в Ирпене, защищая Украину в рядах терробороны
Украинский актер, 33-летний Паша Ли, погиб под обстрелами в Ирпене, защищая страну в рядах территориальной обороны.
Об этом сообщил журналист Ярослав Куц в Facebook.
"Пашка Ли... Даже фото не успели сделать ... Покойся с миром", - написал Куц.
"Паша Ли, замечательный актер, талантливый и добрый человек, с нами навсегда. Ты был самым прекрасным инопланетянином из всех, что я знал. Сегодня ты полетел на свою планету справедливости и света. Паша погиб в Ирпене под обстрелами. Вечная слава и извечная боль", - сделал публикацию Ріапобой Дмитрий Шуров.
Известно, что Паша пошел в ряды терробороны, судя по публикации в соцсети в военном обмундировании 1 марта.
А день назад он показал новое фото.
"За последние 48 часов есть возможность сесть, и фотографию бросить о том, как нас бомбят, а мы улыбаемся, потому что справимся и все будет Украина. Мы работаем", - написал актер под снимком.
Фото: Паша Ли погиб в Ирпене (instagram.com/pashaleeofficial)
Актер снимался в таких лентах, как "Штольня", "Тени незабытых предков", "Встреча одноклассников" и других. Также Паша был актером дубляжа.
Отметим, что Ирпень, как и многие другие города и села вблизи Киева, и на одиннадцатый день войны остаются одними из самых горячих точек Украины.
Так, 6 марта во время эвакуации мирное население попало под обстрел оккупантов.
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