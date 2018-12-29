Сделайте правильный выбор: что ждет каждый знак Зодиака 29 декабря

Фото: (pixabay.com)

Будьте осторожнее со словами и действиями в этот день

Сегодня Луна в Весах обещает приятные беседы и хорошее расположение духа. Однако также могут возникнуть и трудности: если будете хвататься за множество дел, то потерпите поражение.

Звезды советуют найти оптимальный вариант и отсеять лишнее. 29 декабря вам придется вспомнить про объективность и ответственность. Подходите ко всему с большей критичностью.

Овен

Этот день может преподнести множество подарков и сюрпризов. Он благоприятен для активных действий в сфере бизнеса. У работников появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице, а вот дома обстановка будет несколько натянутой.

Телец

Сегодня звезды советуют заняться планированием и рекомендуют наметить приоритетные направления, правильно оценив надежность своих партнеров. Для рискованных предприятий день неблагоприятен.

Близнецы

У Близнецов наступил благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Коммуникабельность окажет влияние на будущую финансовую прибыль. Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий, напряженной физической работы. Следите за здоровьем.

Рак

Начало дня благоприятно для коллективных действий, совместных мероприятий. Однако будьте осторожны: вероятны обман или финансовые потери. Во второй половине дня не торопитесь с новыми любовными победами. К знакомствам отнеситесь осмотрительно.

Лев

День благоприятный и принесет душевное равновесие, однако в коммерческих делах лучше избегать неоправданного риска. Займитесь собой и проведите день максимально приятно. Не стоит совершать важных поступков, скорее всего, они повлекут негативные последствия.

Дева

Сегодня финансовое положение Дев недостаточно стабильно: вас могут понизить в должности или оштрафовать. Надежды, возложенные на предстоящие сделки, могут оказаться напрасными. Не исключено, что внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете.

Весы

Сегодня один из тех дней, когда вас ожидает полная гармония и душевное равновесие. День благоприятен для любви и новых знакомств. В течении дня вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг.

Скорпион

Сегодня ваша реакция на события будет весьма неоднозначной. Все будет вас раздражать. Поэтому, если день и все вокруг покажутся вам какими-то сумасшедшими, - держите язык за зубами. Иначе вам не избежать скандалов с близкими людьми.

Стрелец

Сегодня вас ожидает удача в профессиональной деятельности. Не исключено, что вы получите хорошие деловые предложения. Близкий человек может дать дельный совет. А те, кто сегодня обдумывает новый деловой проект, должны заручиться одобрением со стороны влиятельных особ. Обращения за любой финансовой поддержкой будут сегодня удовлетворены.

Козерог

Благоприятное расположение звезд позволит вам проявить свои способности на разных поприщах. Возрастают удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Возможен финансовый подъем или, наоборот, потери. В отношениях со второй половинкой следует вести себя аккуратно.

Водолей

Напряженный день, который пройдет под знаком проверки жизненных принципов и мировоззрения. Не исключено бремя новых хлопот или обязанностей. Неприятные известия или ложная информация могут привести к ошибкам и недоразумениям в работе. Вероятны финансовые потери.

Рыбы

Финансовое положение неустойчиво: реальность не соответствует вашему о ней представлению. Поэтому избегайте крупных покупок, ограничьте траты, бережнее относитесь к вещам. День благоприятен для путешествий и отдыха на природе.

Ранее астролог Наталья Анисимова рассказала, что принесут январские затмения 2019 года и каких изменений в жизни стоит ожидать.

Также стоит прислушаться к любовному гороскопу 2019 для разных знаков Зодиака и узнать, что ждет их представителей в наступающем году.

Для тех, кто хочет знать свой астрологический прогноз на год вперед, не лишним будет прочесть восточный гороскоп 2019 и узнать, какие перемены в жизни ожидают все зодиакальные знаки.