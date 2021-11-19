Самый опасный день в году: кому Полнолуние принесет удачу, а кому неприятности

Полнолуние 19 ноября считается самым опасным днем в году. Это полнолуние будет необычным, так как совпадает с лунным затмением на оси Тельца и Скорпиона. А еще вместе с этим затмением открывается коридор затмений. Этот день станет очень напряженным и опасным.

Овен

Импульсивность и агрессивность Овнов 19 ноября будет бить через край. Им стоит провести этот день в уединении и поменьше общаться с людьми. Также стоит проявить скромность и не хвастаться своими достижениями и целями.

Телец

Тельцов полная Луна выведет из равновесия, и они начнут действовать необдуманно. Возможны крупные траты денег, потери в финансовом плане, потеря сил и нервов. Но если они не будут рисковать, их жизнь меняться не начнет. Большая опасность в этот день им не грозит из-за благосклонности Луны.

Близнецы

Возможны столкновения с людьми консервативных взглядов. Могут быть неприятные встречи, которые закончатся спорами или ссорами. Если ваше мнение будет расходиться с другими, астрологи рекомендуют не настаивать на своем, а позволить людям думать, как им угодно и согласиться.

Рак

Луна пробудит в Раках жестокость и склонность к обманам. Не нужно манипулировать людьми и искажать факты – это приведет к потере удачи. Не ставьте ультиматумы и не заставляйте людей делать выбор. Луна может отзеркалить поведение Раков и поставить на их пути преграду.

Лев

Ваши положительные качества сегодня замечать никто не будет. Не пытайтесь вылезти из кожи, чтобы кому-то что-то доказать. Сегодня этот метод работать точно не будет, позвольте людям думать то, что им хочется. Потом они сами осознают ограниченность своих мыслей и мировоззрения.

Дева

19 ноября вы станете очень импульсивными. Вам захочется закинуть подальше все свои полномочия перед лицом различных проблем. Решать сложные задачи сил не будет, и Девы готовы будут уйти в тень, забыв о всех неприятностях.

Весы

Есть риск утратить контроль над своей интуицией. Чутье начнет работать неправильно, поэтому астрологи рекомендуют прислушиваться к фактам, логике и советам своих близких. Не проводите этот день в одиночестве, так у вас будет больше шансов сохранить успех.

Скорпион

Скорпионам грозит потерять контроль над ситуацией. Луна не будет к ним благосклонна, поэтому им нужно быть особенно внимательными. Важными станут любая мелочь, любое слово и любое движение. Будьте осторожнее особенно в моменты затишья, тишина может стать предвестником проблем.

Стрелец

Не делегируйте свои полномочия и не перекладывайте ответственность за свои ошибки на других людей. Кому ошибок избежать не удастся, стоит отнестись к ним философски. Неприятности 19 ноября научат Стрельцов чему-то новому и откроют глаза на что-то важное.

Козерог

Вам стоит окунуться с головой в домашние дела и отодвинуть сегодня работу на второй план. Если это сделать невозможно, то постарайтесь не задерживаться на работе дольше обычного. Проведите это день в приятной и теплой обстановке, иначе Луна заставит сфокусироваться на негативе.

Водолей

Вашу тягу к новым знаниям и новому опыту лучше сегодня притормозить. Новая информация заставит вас усомниться в правильности выбранного пути и целей и это принесет массу хлопот в ближайшем будущем.

Рыбы

Полнолуние может принести массу проблем в сфере любви. Рыбы окажутся не способными к поиску компромиссов. Постарайтесь держать себя в руках, как можно меньше переживать по мелочам и не спорить по пустякам с близкими людьми.