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Эти самые романтические места Украины нужно обязательно посетить влюбленным (видео)

Автор: Светлана Мащенко

Тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько хорошо разбираются в романтических местах Украины. Ведь они - семейная пара, которая любит путешествовать и делиться впечатлениями от поездок.

Ведущие "Нового канала" поделились с Lite самыми красивыми местами нашей страны, которые нужно обязательно посетить с любимыми людьми.

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Поляна возле национального музея истории Украины с видом на Воздвиженку в Киеве

"Там можно разложить плед и устроить романтический пикник с прекрасным видом и свежим воздухом. Мы часто с Олей приходим туда посидеть вдвоем. Особенно романтический там закат", - рассказывает Макс

Белевские холмы в Ровенской области

Это рукотворные высокие холмы невероятной красоты, на которых часто проводят свадебные церемонии. Все благодаря открывающейся прекрасной панораме.

"Идеальное место признаться в любви, кстати. Настолько нас очаровало, что мы даже сняли его в одной из серий нашего тревел-блога", - рассказывает ведущий.

Тоннель любви в Ровенской области

Макс Узол говорит, что место довольно "попсовое", но все равно стоит внимания. А чтобы место стало действительно романтичным, нужно прочесть легенду о влюбленной паре, из-за которой возник этот тоннель. А еще приезжать сюда, когда еще не так много комаров, или брать с собой репелленты.

"Если повезет, можно увидеть и проезжающий там поезд. Главное - вовремя схватить свою половинку за руку и увести с путей", - шутит ведущий.

Пляж Санжийка в Одесской области.

Это высокий обрывистый берег, который нависает над Черным морем, оставляя лишь тонкую полосу пляжа. Очень атмосферное место. Особенно на закате и весной, когда здесь абсолютное безлюдье и лишь шумят волны.

Розовое озеро в Херсонской области.

"Отмечу, что романтика там начнется только если добраться почти до центра озера и с самого утра, когда вообще нет людей. Тогда создается ощущение, что вы стоите на огромном розовом покрывале, которое не имеет краев. Совместные фото там будут незабываемыми", - уверен Макс Узол.

Озеро Несамовите в Карпатах

Это одно самых высокогорных озер Украины, и идти до него около трех часов пешком по горной тропе. Но оно того стоит, ведь это одно из самых красивых мест, которые можно увидеть в Украине.

Любая крыша

"Да, странно и вроде бы банально, но согласитесь, что она может стать прекрасным местом для романтического свидания. Главное - взять с собой горячий чай в термосе, пушистое одеяло и что-то сладенькое. Понимание того, что вы на высоте одни! Плюс, красивые виды сделают все за вас", - добавил Макс.

Путешествие по Ровенской области

Ранее блогеры рассказали также, как увидеть Яремче за 15 минут.

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