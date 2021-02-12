Ці найромантичніші місця України треба обов'язково відвідати закоханим (відео)

Галявина біля національного музею історії України з видом на Воздвиженку в Києві

"Там можна розкласти плед і влаштувати романтичний пікнік з прекрасним видом і свіжим повітрям. Ми часто з Олею приходимо туди посидіти вдвох. Особливо романтичний там захід", - розповідає Макс

Білівські пагорби в Рівненській області

Це рукотворні високі пагорби неймовірної краси, на яких часто проводять весільні церемонії. Все завдяки величній панорамі.

"Ідеальне місце зізнатися в коханні, до речі. Настільки зачарувало нас, що ми навіть зняли його в одній із серій нашого тревел-блогу", - розповідає ведучий.

Тунель кохання в Рівненській області

Макс Узол каже, що місце досить "попсове", але все одно варте уваги. А щоб місце стало дійсно романтичним, потрібно прочитати легенду про закохану пару, через яку виник цей тунель. А ще приїздити сюди, коли ще не так багато комарів, або брати з собою репеленти.

"Якщо пощастить, можна побачити і поїзд, що проїздить. Головне - вчасно схопити свою половинку за руку і відвести з шляхів", - жартує ведучий.

Пляж Санжийка в Одеській області.

Це високий обривистий берег, який нависає над Чорним морем, залишаючи лише тонку смугу пляжу. Дуже атмосферне місце. Особливо на заході і навесні, коли тут абсолютне безлюддя і лише шумлять хвилі.

Рожеве озеро в Херсонській області.

"Зазначу, що романтика там почнеться тільки якщо дістатися майже до центру озера і з самого ранку, коли взагалі немає людей. Тоді створюється відчуття, що ви стоїте на величезному рожевому покривалі, яке не має країв. Спільні фото там будуть незабутніми", - упевнений Макс Узол.

Озеро Несамовите в Карпатах

Це одне найбільш високогірних озер України, і йти до нього близько трьох годин пішки по гірській стежці. Але воно того варте, адже це одне з найкрасивіших місць, які можна побачити в Україні.

Будь-який дах

"Так, дивно і начебто банально, але погодьтеся, що він може стати прекрасним місцем для романтичного побачення. Головне - взяти з собою гарячий чай в термосі, пухнасту ковдру і щось солоденьке. Розуміння того, що ви на висоті одні! Плюс, гарні краєвиди зроблять все за вас", - додав Макс.

Подорож Рівненською областю