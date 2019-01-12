Самі невдачливі знаки зодіаку: гороскоп удачі для всіх

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Найщасливішими є Леви

Для тих, хто вірить в гороскопи, дуже корисно буде знати, які ж знаки, на думку астрологів, є найбільш невезучими. Повний список опублікований на сторінці goroskop_new в Instagram. Прочитавши його, ви дізнаєтеся, які з знаків зодіаку найбільше притягують удачу, а які залишаються на "лаві запасних".

Овен

Їм частенько щастить по дрібницях, але ось більш великих подарунків долі Овни чекають роками. Тому навіть самим маленьким успіхам вони радіють, як діти.



Телець

Тельці притягують гроші, як магніт, так що в цьому їм постійно щастить. Але от інші пряники від всесвіту Тельцям не дістаються, їм всього потрібно добиватися своїми силами.



Близнюки

Головний талант Близнюків – балабольство. Вони можуть знайти спільну мову взагалі з усіма. А це означає, що у них є знайомі скрізь – у ФСБ, прокуратурі, поліклініці, дитячому садку. Так що удача їм, загалом-то, не потрібна – вони самі її творці.



Рак

Раки не вірять в удачу, тому кожне своє везіння з побоюванням сприймають. Трапляється це рідко, але влучно – і найчастіше в самий потрібний момент.



Лев

Лев притягує везіння. Удача від них ніколи не відвертається. А якщо трапляється щось погане, то, до честі цього знака зодіаку, він сприймає невдачі як подарунок долі шанс до самовдосконалення.



Діва

Дівам взагалі не потрібна удача – навіщо вона людям, які вірять тільки в себе, систему і важка праця, ведучий до успіху. Але іноді й вони знаходять тисячу рублів в старій куртці. Правда, тут же почнуть згадувати, коли це вони її туди поклали.

Скріншот поста (instagram.com/goroskop_new)

Терези

Коли Терезам щастить, вони влаштовують маленький свято – віддячити долю і насолодитися моментом. Тому що трапляється це дуже рідко.



Скорпіон

Щастить завжди і у всьому, тому Скорпіони дратують оточуючих. Заскочуть в останній вагон, знайдуть на вулиці безхазяйні п'ять тисяч рублів, пройдуть без черги – це всі Скорпіони.



Стрілець

Стрільці ліниві до остраху. Чомусь доля вважає, що у всьому потрібен баланс, і дає їм те, до чого у самих Стрільців руки ніяк не доходять. Улюблені з ними миряться самі, гроші липнуть до рук, а будь-які косяки на роботі прощаються.



Козеріг

Козерогам щастить рідко, тому все, що у них є, дістається їм завзятістю і працею. На удачу вони не сподіваються.



Водолій

Пестуни долі – часто бажане падає їм на голову просто з неба. Проблема Водоліїв тільки в тому, що вони це сприймають як само собою зрозуміле.



Риби

Риби вже давно вивчили: все добре в особистому житті, значить, на роботі цілковита п'ята точка. Як тільки справи выправляются, вони починають сваритися з близькими.

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