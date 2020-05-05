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Самое время: список полезных привычек, которые можно выработать на карантине

Новости » Стиль жизни   

К тому же, они помогут не скучать дома и улучшить здоровье и самочувствие

Во время карантина нужно оставаться дома, но не стоит стоять на месте! Сейчас идеальное время для того, на что вечно не хватало времени. Ведь самоизоляция закончится, а полезные привычки помогут поддерживать наше здоровье и хорошее настроение и в дальнейшем. Блогер Марина на своей страничке в Instagram my_marina_cy поделилась списком нужных и позитивных привычек, которые можно выработать уже сейчас.

  • Начните с очищения пространства: выбросите старые вещи, ненужные безделушки, старые баночки и прочий хлам! Пустите в дом весну и чистоту!
  • Заведите ежедневник. Чистите голову, выписывайте мысли, цели, планы, задачи.

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Практикуйте детокс и голодание (если нет противопоказаний). Летом ваше тело и фигура скажут вам «спасибо» за это.
  • Попробуйте составлять меню на неделю, покупать продукты по списку меню, готовить по рецептам
  • Употребляйте в пищу больше фруктов-овощей-полезных смузи

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Приучите свой организм пить воду.
  • Делайте зарядку. Начните с 10 мин.
  • Наладьте свой сон. Приучите организм ложиться спать до 22.30 хотя бы 2-3 раза в неделю.

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Следите за осанкой (ставьте будильник – зазвенел – расправили плечи, выпрямились, втянули живот)

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  • Ухаживайте за телом, делайте массаж, скраб, самомассаж, принимайте ванну.

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Ухаживайте за лицом, приучите себя к маскам, кремам.
  • Просыпайтесь с приятной музыкой будильника
  • Слушайте любимую музыку с самого утра. Заряжайтесь, пританцовывая.
  • Ходите по дому ухоженной, причесанной, в любимой красивой домашней одежде. Спите в красивой пижаме. Носите сексуальное белье.
  • Научитесь укладывать волосы и делать несколько причесок на каждый день.
  • Примите за правило читать перед сном книги 15 мин.

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Мечтайте. Вырезайте вдохновляющие картинки. Визуализируйте.
  • Научитесь делать макияж
  • Напишите список ваших «умений», посмотрите какие из них вы можете превратить в дело и извлечь доход.
  • Реагируйте позитивно, смейтесь и улыбайтесь, шутите как можно чаще, с семьей, с детьми, с подругами, сами с собой.

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Обнимайтесь по несколько раз в день с каждым членом своей семьи. Не отпускайте от себя детей первыми. Обнимайте их, пока они вас не отпустят.

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