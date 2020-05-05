Самое время: список полезных привычек, которые можно выработать на карантине

Во время карантина нужно оставаться дома, но не стоит стоять на месте! Сейчас идеальное время для того, на что вечно не хватало времени. Ведь самоизоляция закончится, а полезные привычки помогут поддерживать наше здоровье и хорошее настроение и в дальнейшем. Блогер Марина на своей страничке в Instagram my_marina_cy поделилась списком нужных и позитивных привычек, которые можно выработать уже сейчас.

Начните с очищения пространства: выбросите старые вещи, ненужные безделушки, старые баночки и прочий хлам! Пустите в дом весну и чистоту!

Заведите ежедневник. Чистите голову, выписывайте мысли, цели, планы, задачи.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Практикуйте детокс и голодание (если нет противопоказаний). Летом ваше тело и фигура скажут вам «спасибо» за это.

Попробуйте составлять меню на неделю, покупать продукты по списку меню, готовить по рецептам

Употребляйте в пищу больше фруктов-овощей-полезных смузи

Иллюстративное фото (pexels.com)

Приучите свой организм пить воду.

Делайте зарядку. Начните с 10 мин.

Наладьте свой сон. Приучите организм ложиться спать до 22.30 хотя бы 2-3 раза в неделю.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Следите за осанкой (ставьте будильник – зазвенел – расправили плечи, выпрямились, втянули живот)

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Ухаживайте за телом, делайте массаж, скраб, самомассаж, принимайте ванну.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ухаживайте за лицом, приучите себя к маскам, кремам.

Просыпайтесь с приятной музыкой будильника

Слушайте любимую музыку с самого утра. Заряжайтесь, пританцовывая.

Ходите по дому ухоженной, причесанной, в любимой красивой домашней одежде. Спите в красивой пижаме. Носите сексуальное белье.

Научитесь укладывать волосы и делать несколько причесок на каждый день.

Примите за правило читать перед сном книги 15 мин.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Мечтайте. Вырезайте вдохновляющие картинки. Визуализируйте.

Научитесь делать макияж

Напишите список ваших «умений», посмотрите какие из них вы можете превратить в дело и извлечь доход.

Реагируйте позитивно, смейтесь и улыбайтесь, шутите как можно чаще, с семьей, с детьми, с подругами, сами с собой.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Обнимайтесь по несколько раз в день с каждым членом своей семьи. Не отпускайте от себя детей первыми. Обнимайте их, пока они вас не отпустят.

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