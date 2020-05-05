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Саме час: список корисних звичок, які можна виробити на карантині

Новини » Стиль життя   

До того ж, вони допоможуть не нудьгувати вдома і поліпшити здоров'я і самопочуття

Під час карантину потрібно залишатися вдома, але не варто стояти на місці! Зараз ідеальний час для того, на що вічно не вистачало часу. Адже самоізоляція закінчиться, а корисні звички допоможуть підтримувати наше здоров'я та гарний настрій і надалі. Блогер Марина на своїй сторінці в Instagram my_marina_cy поділилася списком потрібних і позитивних звичок, які можна виробити вже зараз.

  • Почніть з очищення простору: викиньте старі речі, непотрібні дрібнички, старі баночки та інший непотріб! Пустіть в хату весну і чистоту!
  • Заведіть щоденник. Чистіть голову, виписуйте думки, цілі, плани, завдання.

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Практикуйте детокс і голодування (якщо немає протипоказань). Влітку ваше тіло і фігура скажуть вам «спасибі» за це.
  • Спробуйте складати меню на тиждень, купувати продукти за списком меню, готувати за рецептами
  • Вживайте в їжу більше фруктів-овочів-корисних смузі

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Привчіть свій організм пити воду.
  • Робіть зарядку. Почніть з 10 хв.
  • Налагодьте свій сон. Привчіть організм лягати спати до 22.30 хоча б 2-3 рази на тиждень.

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Слідкуйте за поставою (ставте будильник задзвенів – розправили плечі, випростались, втягнули живіт)

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  • Доглядайте за тілом, робіть масаж, скраб, самомасаж, приймайте ванну.

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Доглядайте за особою, привчіть себе до масок, кремів.
  • Прокидайтеся з приємною музикою будильника
  • Слухайте улюблену музику з самого ранку. Заряджайтеся, пританцьовуючи.
  • Ходите по будинку доглянутою, причесаною, в улюбленому красивому домашньому одязі. Спіть в красивій піжамі. Носіть сексуальну білизну.
  • Навчіться укладати волосся і робити декілька зачісок на кожен день.
  • Візьміть за правило читати перед сном книги 15 хв.

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Мрійте. Вирізайте надихаючі картинки. Візуалізуйте.
  • Навчіться робити макіяж
  • Напишіть список ваших «умінь», подивіться які з них ви можете перетворити в справу і отримати дохід.
  • Реагуйте позитивно, смійтеся і посміхайтеся, жартуєте як можна частіше, з родиною, з дітьми, з подругами, самі з собою.

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Обіймайтеся по кілька разів на день з кожним членом своєї сім'ї. Не відпускайте від себе дітей першими. Обіймайте їх, поки вони вас не відпустять.

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