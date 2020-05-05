Саме час: список корисних звичок, які можна виробити на карантині

Під час карантину потрібно залишатися вдома, але не варто стояти на місці! Зараз ідеальний час для того, на що вічно не вистачало часу. Адже самоізоляція закінчиться, а корисні звички допоможуть підтримувати наше здоров'я та гарний настрій і надалі. Блогер Марина на своїй сторінці в Instagram my_marina_cy поділилася списком потрібних і позитивних звичок, які можна виробити вже зараз.
- Почніть з очищення простору: викиньте старі речі, непотрібні дрібнички, старі баночки та інший непотріб! Пустіть в хату весну і чистоту!
- Заведіть щоденник. Чистіть голову, виписуйте думки, цілі, плани, завдання.
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Практикуйте детокс і голодування (якщо немає протипоказань). Влітку ваше тіло і фігура скажуть вам «спасибі» за це.
- Спробуйте складати меню на тиждень, купувати продукти за списком меню, готувати за рецептами
- Вживайте в їжу більше фруктів-овочів-корисних смузі
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Привчіть свій організм пити воду.
- Робіть зарядку. Почніть з 10 хв.
- Налагодьте свій сон. Привчіть організм лягати спати до 22.30 хоча б 2-3 рази на тиждень.
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Слідкуйте за поставою (ставте будильник задзвенів – розправили плечі, випростались, втягнули живіт)
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- Доглядайте за тілом, робіть масаж, скраб, самомасаж, приймайте ванну.
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Доглядайте за особою, привчіть себе до масок, кремів.
- Прокидайтеся з приємною музикою будильника
- Слухайте улюблену музику з самого ранку. Заряджайтеся, пританцьовуючи.
- Ходите по будинку доглянутою, причесаною, в улюбленому красивому домашньому одязі. Спіть в красивій піжамі. Носіть сексуальну білизну.
- Навчіться укладати волосся і робити декілька зачісок на кожен день.
- Візьміть за правило читати перед сном книги 15 хв.
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Мрійте. Вирізайте надихаючі картинки. Візуалізуйте.
- Навчіться робити макіяж
- Напишіть список ваших «умінь», подивіться які з них ви можете перетворити в справу і отримати дохід.
- Реагуйте позитивно, смійтеся і посміхайтеся, жартуєте як можна частіше, з родиною, з дітьми, з подругами, самі з собою.
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Обіймайтеся по кілька разів на день з кожним членом своєї сім'ї. Не відпускайте від себе дітей першими. Обіймайте їх, поки вони вас не відпустять.
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