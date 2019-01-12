Самое время действовать: что советуют звезды знакам Зодиака 12 января

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Не забывайте об отдыхе с близкими людьми

День связан с пробуждением сил природы. Сегодня на вас может снизойти откровение. Не стоит грустить или предаваться лени. Самое время действовать, особенно, если вы давно хотели что-то поменять в своей жизни.

День хорошо подойдет для поездок, командировок и путешествий. Кроме того, можно попробовать вложить средства или оформить депозит в банке.

Овен

Гороскоп на 12 января для Овнов говорит, что им не стоит принимать поспешных решений в важных делах. В этот день возможна небольшая рассеяность и неуверенность в себе. Окружающие будут выводить вас на конфликт, однако попытайтесь избежать ссор.

Телец

Звезды говорят Тельцам, что 12 января вам следует проявить деликатность в делах. День благоприятен для всего нового и полезного. Если будет возможность посетить семинары или какие-либо лекции - не упускайте шанса.

Близнецы

День благоприятен для занятия спортом, встреч или участия в клубах, организациях или конференциях. Вам особенно понравится разговаривать с противоположным полом. К слову, сегодня девушки также будут к вам весьма доброжелательно настроены.

Рак

В этот день вам будет сопутствовать удача. Близкие и друзья окажут необходимую поддержку. Не беспокойтесь сегодня ни о чем и постарайтесь отдохнуть. Вечером проведите время с любимым человеком.

Лев

Это идеальный день для поездки или даже путешествия, которое поможет вам сменить обстановку и увидеть мир под другим углом. Делайте все возможное, чтобы встряхнуть свой распорядок дня. Выходите из зоны комфорта и исследуйте новые территории.

Дева

Это идеальный день для важных разговоров. Ваше мышление кристально чистое, и у вас не будет проблем с защитой своих интересов. Если хотите высказать свое мнение - дерзайте. Даже если оно отлично от мнения остальных.

Весы

Ожидайте интересный разговор с кем-то из близких людей сегодня. Вы можете даже привлечь к себе кого-то, у кого очень сильная энергетика. Примите к сведению: вы должны быть на шаг впереди, имея дело с другими, тогда вас смогут воспринимать как достойного конкурента или союзника.

Скорпион

Скорпионы могут сделать многое сегодня, потому что находятся в режиме работы. У вас есть четкие цели, плюс мощная энергия, которая обязательно поможет свершить задуманное. Сегодня важно помнить о своем здоровье и не пренебрегать ним.

Стрелец

Для вас этот день пройдет успешно. Наслаждайтесь флиртом и веселым отдыхом. Спорт, игры и занятие искусством будут лучшим выбором. Хороший день, чтобы посмотреть фильм, сходить в театр или пообщаться с другими.

Козерог

У Козерогов есть твердое мнение о том, что делать с домом и семьей сегодня, поэтому они настроены к серьезным диалогам с близкими людьми. По сути, вы знаете, чего хотите, и готовы высказать свои пожелания.

Водолей

Сегодня для Водолеев открывается приятная возможность изучить что-то новое. Вы также будете сильны в разговоре. Короткие поездки и плотный график порадуют вас, потому что вы полны жизненной энергии и сил.

Рыбы

Запишите свои идеи по зарабатыванию денег сегодня. У вас определенно есть много энергии для решения вопросов, связанных с денежными потоками, доходами и вашим имуществом. Если есть неразрешенные дела - самое время их закончить.

Напомним, что астролог рассказала, чего ждать от Лунного затмения 21 января.

Ранее мы рассказывали о небезопасном периоде под названием "холостая" Луна, наступающем в феврале.

К слову, рекомендуем обратить внимание на правила поведения, которыми не стоит пренебрегать во время коридора затмений в январе.