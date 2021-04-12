"С любовью, Па": всплыла переписка принца Филиппа с его невесткой Дианой

Переписка стала очень активной в 1992 году, когда в семье Чарльза и Дианы начались проблемы. Принц Филипп назвал себя "самопровозглашенным консультантом по вопросам брака" и сделал все, чтобы удержать Диану от развода со своим сыном.

Как сказал бывший королевский дворецкий Пол Барелл, принц Филипп "сделал больше, пытаясь спасти брак Чарльза с Дианой, чем его сын".

Диана даже сказала однажды своим друзьям: "Сколько еще жен обсуждали бы свои семейные проблемы со своим тестем, а не со своим мужем?"

Вот несколько фраз из писем принца Филиппа к Диане

"Чарльз, как для человека в его положении, поступил глупо, рискнув всем вместе с Камиллой.

Я не могу представить, чтобы кто-то в здравом уме оставил тебя ради Камиллы. Такая перспектива даже не приходила нам в голову"

"Можете ли вы честно заглянуть в свое сердце и сказать, что отношения Чарльза с Камиллой не имеют ничего общего с вашим поведением по отношению к нему в вашем браке?"

"Я готов признать, что у меня нет таланта консультанта по вопросам брака…"

Принцесса Диана и принц Чарльз (Фото: Getty Images)

Как рассказывает сегодня одна из подруг принцессы Дианы, которая была удостоена чести прочесть письма герцога Эдинбургского, слова Филиппа "были теплыми и добрыми, вежливыми и услужливыми, как у отца, пишущему своей дочери".

"Он опирался на свой собственный опыт. В одном письме принц написал, что когда он и Елизавета ІІ поженились, то думали, что проведут несколько лет вместе, так как ему "пришлось отказаться от любимой карьеры". Но, к счастью, развод не случился, и они с королевой прожили долгую и счастливую совместную жизнь", - рассказала мадам Люсия Флеша де Лима.

До самой своей смерти в 1997 году принцесса Диана продолжала в своих письмах называть принца Филиппа "папа", а королеву Елизавету – "мама". Свои письма к принцессе Диане герцог Эдинбургский подписывал всегда: "С любовью, Па".